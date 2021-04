Angela Merkel y sus palabras acerca de la vacuna Sputnik V de Rusia han abierto el debate: ¿por qué Europa lleva todo este tiempo sin dar el 'OK'a la vial ruso?

Las claves, en el vídeo, pasan por varios puntos. La primera es que la Comisión Europea no considera que Sputnik V tenga la capacidad de producción suficiente como para abastecer con regularidad a los países miembro.

Además, no quieren dar la victoria a Vladimir Putin, que conseguiría una gran imagen. Por lo tanto, Merkel no ha conseguido el impulso suficiente para ese 'OK' a la vacuna. Mirando los datos, se han producido 24 millones de dosis de la vacuna Sputnik V, exportando 4 millones de viales.

Como la Comisión Europea duda de los tiempos de producción de Sputnik, pero ahora la pelota está sobre los países miembro, que deberán decidir por su cuenta y riesgo si compran estas vacunas, rompiendo la unidad del entorno europeo durante la pandemia.