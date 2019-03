Los dos bandos en el PP se perfilan tras la renuncia de Rajoy a su acta de diputado

Si quiere liderar el PP, Sáenz de Santamaría va a tener que despegarse a un Margallo que anuncia guerra. En Antena 3, el exministro ha dicho que "se trata de aportar ideas, el congreso no puede ser un concurso de Miss América".

García Margallo no oculta que quiere evitar que la exvicepresidenta lleve la voz cantante y la fontanería de Génova le manda un aviso. "Las candidaturas tienen que ser en positivo y no candidaturas contra nadie", ha afirmado el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo.

El exministro niega que quiera torpedear a Soraya Sáenz de Santamaría: "No he tenido nada personal, lo que he tenido con la vicepresidenta son diferencias importantes". Sin embargo, ha obligado a ponerse en guardia a algunos de sus pretorianos, los conocidos como 'sorayos'.

En Onda Cero, Roberto Bermúdez de Castro, exsecretario de Estado para Administraciones Territoriales, ha asegurado que "el PP necesita una reflexión salvaje y Sáenz de Santamaría sería una buena presidenta".

Mientras tanto, el otro gran protagonista de este serial lo sigue desde el patio de butacas. Alberto Núñez Feijóo pide tranquilidad: "Vamos a calmarnos, ya habrá tiempo para hablar". En lo que llega ese tiempo, Feijóo reclama que nos dediquemos a cosas más interesantes como el mundial.

Haga lo que haga España, no se puede obviar que está abierto el mercado de fichajes en el Partido Popular.