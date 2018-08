Los datos que el PP 'olvida' sobre presos etarras: durante el Gobierno de Rajoy, 28 mejoraron sus condiciones en prisión

El nuevo líder del Partido Popular reaviva el debate acerca de los presos de ETA y advierte a Pedro Sánchez. "No puede contar con nosotros. Pensamos que es una contraprestación a la moción de censura", ha asegurado Pablo Casado. Por ello, pide al Gobierno que, antes de realizar más traslados, sondee a las víctimas.

"Lo que ha pasado es algo que las víctimas aceptan o no aceptan", ha insistido el presidente popular. Precisamente, algunas de ellas ya se han pronunciado: en este caso particular, no han puesto ninguna pega. "El tercer grado lo dan los jueces, no el Gobierno", ha apuntado Consuelo Ordóñez, representante de Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (COVITE).

Pese a esto, el PP sigue acusando a Sánchez de doblegarse ante los nacionalistas. "El Gobierno de Rajoy ha hecho cero acercamientos. Ellos han puesto en marcha la maquinaria del acercamiento de los presos de ETA", ha asegurado el eurodiputado del PP y víctima de ETA Carlos Iturgáiz en el programa 'Espejo Público'. Acusación que ha sido contestada desde el PSOE de manera contundente.

"Lo que están diciendo es falso. No hay ningún cambio en la política penitenciaria. La utilización del terrorismo como arma política demuestra una bajeza moral tremenda", ha reprochado a los populares Santos Cerdán, secretario de Coordinación Territorial del PSOE. Si bien es cierto que durante los últimos años del gobierno de Rajoy no se ha acercado a ningún preso, sí obtuvieron beneficios penitenciarios.

De los 243 presos de ETA repartidos por las cárceles españolas antes de la moción, 11 accedieron a un segundo grado muy flexible con el que vivían en semilibertad, y 17 alcanzaron permisos para poder salir de prisión de manera. Además, desde el Ministerio del Interior recuerdan que se está estudiando cada caso de manera individual