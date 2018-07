Los asistentes extranjeros al Mobile World Congress no se muestran afectados por las protestas

¿Cómo afectan las protestas a los asistentes al Mobile World Congress? Les preguntamos y las respuestas van todas en la misma línea: "No he visto nada así que no sé mucho sobre el asunto", "no estoy muy metido en ese asunto, estoy más interesado en hacer negocios, lo siento".

La mayor parte de extranjeros no parece enterarse del asunto y los que sí, no se muestran muy afectados. Además de la cacerolada, algunos se encontraron con un grupo en el aeropuerto, que les recibía pidiendo libertad para los presos.

Por el Mobile World Congress pasarán más de 108.000 asistentes y entre los profesionales del sector que llegan del resto de España hay de todo: los que apenas notan efectos o los que sostienen que todo esto crea confusión.

Con el Mobile World Congress se han creado cerca de 13.000 empleos directos y algunos advierten de que el tema político podría provocar el traslado. Se calcula que durante esta feria el impacto económico en Barcelona será de más de 470 millones de euros.