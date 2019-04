Lidia, víctima del franquismo: "Me pegaban en el abdomen mientras gritaban 'puta, así no parirás más'"

Ha costado mucho desenterrar los crímenes del franquismo. Incluso, la iniciativa ha tenido que surgir en Argentina. Ahora, la organización 'Women's Link' quieren dar un paso más.

"Para que los crímenes que se denuncian en la querella se conozcan desde una perspectiva de género, tomando en cuenta la violencia específica que se cometió contra las mujeres", explica Glenys de Jesús, directora legal de la asociación.

Creen firmemente que, por ser mujeres, hubo también mucha violencia sistemática con un objetivo concreto: el franquismo quería volver a colocarlas en su 'sitio'. "Había que colocar a la mujer en su sitio: en la cocina y criando hijos", explica Glenys. Para ello, han presentado seis testimonios de seis mujeres torturadas y vejadas durante el régimen.

Sólo una está viva actualmente. Lidia Falcón, periodista y anarquista en la época. "Me colgaban de dos ganchos atados al techo y me pegaban en el vientre y en el abdomen mientras me gritaban 'puta, así ya no parirás más'", cuenta Lidia, a quien destrozaron "la matriz y el abdomen".

Lidia reconoce a su torturador y el de muchas mujeres como ella. Lo califica de auténtico sádico que disfrutaba con la tortura. "Entraban en erección sin violarlas. También las han hecho violar por perros con un palo y las han sodomizado", recuerda Lidia. En países como Argentina ya existen hasta 11 condenas por delitos sexuales contra mujeres durante la dictadura. Aquí, sólo estamos iniciando el camino.