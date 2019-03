Los líderes de Podemos de Bilbao y Barcelona no descartan presentarse a las municipales con otra formación

SEGÚN LAS ÚLTIMAS ENCUESTAS PODRÍAN ARREBATARLES VOTOS A LOS NACIONALISTAS

Se han estrenado los recién elegidos líderes de Podemos en Bilbao y en Barcelona. No descartan presentarse a las municipales con otra formación aunque no con la marca de Podemos. Aseguran que entre sus votantes, no sólo hay nacionalistas. Según las últimas encuestas en el País Vasco la formación de Pablo Iglesias se quedaría a tan sólo un escaño del PNV.