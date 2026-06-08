Ahora

El papa también tiene su 'Casita'

Desde mejores sitios para ver al papa a devoluciones en Hacienda: la generosidad con León XIV tiene premio en España

¿Por qué es importante? El Gobierno considera la visita del pontífice un acontecimiento de "excepcional interés público", por lo que tiene privilegios fiscales que ya se han activado en otras ocasiones en las que se ha querido buscar financiación privada.

Desde mejores sitios para ver al papa a devoluciones en Hacienda: la generosidad con León XIV tiene premio en España
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El papa León XIV ha transmitido durante su estancia en Madrid un mensaje de "acercamiento al prójimo". Lo hizo al visitar el sábado un centro de Cáritas y al escuchar testimonios de aquellos más vulnerables. También de migrantes que agradecían haber sido acogidos y que incluso le enseñaban su tarjeta de residencia. Mensaje que también ha repetido este lunes al escuchar a —algunas— víctimas de abusos sexuales de la Iglesia. Pero de la visita del pontífice también hay otro mensaje, porque si te quieres divertir, el papa —como Bad Bunny— también tiene su 'Casita'.

Porque también hay prójimos VIP. Entre ellos, empresarios y personas privadas que han hecho una donación para colaborar económicamente con el evento. Ellos tenían sillas reservadas a la derecha del altar, junto al Paseo de Recoletos. Allí estaban las butacas de los VIPs. No estaban en la primera fila, eso estaba reservado para los sacerdotes de todo el mundo que asistieron al evento. Pero sí tenían un sitio destacado. Allí había grandes empresas colaboradoras. Y también para otras más pequeñas, porque no había un mínimo en las donaciones.

Esa generosidad con el papa tiene premio. No solo en Madrid, si no en todo España. Por ejemplo, en Canarias, si se donan 150 euros Hacienda los devuelve — el 80% por una deducción estatal y el 20% por una deducción autonómica—. Si se quiere ser más generoso y se donan 500 euros el ahorro fiscal sería de 370 euros. Lógicamente las deducciones tiene un límite.

Esto es gracias a que el Gobierno ha considerado que este es un acontecimiento de "excepcional interés público". Por eso tiene estos privilegios fiscales que ya se han activado en otras ocasiones en las que se ha querido buscar financiación privada, como en competiciones deportivas y grandes conmemoraciones.

La visita de León XIV a España ha costado 25 millones de euros, según la organización. El 45% de ese dinero —unos 11 millones— lo han sufragado empresas y fundaciones. La Conferencia Episcopal corre con el 30% de los gastos —eso son siete millones y medio—, mientras el Estado un 20%. Y se estima que el impacto económico de la visita será de 150 millones de euros.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. León XIV recibe a seis víctimas de abusos de la Iglesia y una serie de "propuestas" para que "las heridas encuentren consuelo", pero deja fuera a las más críticas
  2. El juez del caso Leire cita como testigo a Cristina Narbona e imputa a la abogada de Koldo
  3. La Fiscalía vuelve a pedir la absolución para David Sánchez y los otros diez acusados: cree que "no están acreditadas las acusaciones"
  4. Ni Trump frena a Netanyahu: el primer ministro israelí advierte a Irán que si ataca responderá "con contundencia" mientras mantiene su operación en Líbano
  5. Ola de robos en joyerías de centros comerciales de Madrid: sospechan de la existencia de una nueva banda criminal especializada en estos asaltos
  6. Un primer examen de las joyas de Zapatero concluye que valdrían al menos un millón de euros: serían diamantes, esmeraldas y rubíes