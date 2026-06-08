Desde mejores sitios para ver al papa a devoluciones en Hacienda: la generosidad con León XIV tiene premio en España

¿Por qué es importante? El Gobierno considera la visita del pontífice un acontecimiento de "excepcional interés público", por lo que tiene privilegios fiscales que ya se han activado en otras ocasiones en las que se ha querido buscar financiación privada.

El papa León XIV ha visitado Madrid, donde transmitió un mensaje de "acercamiento al prójimo" al visitar un centro de Cáritas y escuchar testimonios de personas vulnerables y migrantes. También se reunió con víctimas de abusos sexuales de la Iglesia. Durante su visita, se destacó la presencia de donantes VIP que contribuyeron económicamente al evento, disfrutando de privilegios fiscales por el "excepcional interés público" del acontecimiento. La visita costó 25 millones de euros, financiada en un 45% por empresas y fundaciones, un 30% por la Conferencia Episcopal y un 20% por el Estado, generando un impacto económico estimado de 150 millones de euros.

El papa León XIV ha transmitido durante su estancia en Madrid un mensaje de "acercamiento al prójimo". Lo hizo al visitar el sábado un centro de Cáritas y al escuchar testimonios de aquellos más vulnerables. También de migrantes que agradecían haber sido acogidos y que incluso le enseñaban su tarjeta de residencia. Mensaje que también ha repetido este lunes al escuchar a —algunas— víctimas de abusos sexuales de la Iglesia. Pero de la visita del pontífice también hay otro mensaje, porque si te quieres divertir, el papa —como Bad Bunny— también tiene su 'Casita'.

Porque también hay prójimos VIP. Entre ellos, empresarios y personas privadas que han hecho una donación para colaborar económicamente con el evento. Ellos tenían sillas reservadas a la derecha del altar, junto al Paseo de Recoletos. Allí estaban las butacas de los VIPs. No estaban en la primera fila, eso estaba reservado para los sacerdotes de todo el mundo que asistieron al evento. Pero sí tenían un sitio destacado. Allí había grandes empresas colaboradoras. Y también para otras más pequeñas, porque no había un mínimo en las donaciones.

Esa generosidad con el papa tiene premio. No solo en Madrid, si no en todo España. Por ejemplo, en Canarias, si se donan 150 euros Hacienda los devuelve — el 80% por una deducción estatal y el 20% por una deducción autonómica—. Si se quiere ser más generoso y se donan 500 euros el ahorro fiscal sería de 370 euros. Lógicamente las deducciones tiene un límite.

Esto es gracias a que el Gobierno ha considerado que este es un acontecimiento de "excepcional interés público". Por eso tiene estos privilegios fiscales que ya se han activado en otras ocasiones en las que se ha querido buscar financiación privada, como en competiciones deportivas y grandes conmemoraciones.

La visita de León XIV a España ha costado 25 millones de euros, según la organización. El 45% de ese dinero —unos 11 millones— lo han sufragado empresas y fundaciones. La Conferencia Episcopal corre con el 30% de los gastos —eso son siete millones y medio—, mientras el Estado un 20%. Y se estima que el impacto económico de la visita será de 150 millones de euros.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido