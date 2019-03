Ley electoral, lengua, 'Cataluña nos roba'... estos son los argumentos de Tabarnia para pedir su independencia

Su objetivo -dicen- es evitar las "catastróficas consecuencias de separarse de España" y, bajo esa premisa, han puesto en marcha otro término: 'Tabernexit'. Aseguran que Tabarnia genera casi el 90% de la riqueza de toda Cataluña, pero sólo reciben el 60% de vuelta. Por eso, 'Barcelona is not Catalonia' reclama su propio referéndum: quieren celebrarlo en octubre de 2019 y ya trabajan incluso en su propia candidatura: 'Junts per Tabarnia'.

Además, el fenómeno satírico y viral de Tabarnia ya cuenta con su propia bandera (una mezcla entre las propias de Tarragona y Barcelona) y carteles para reclamar su autonomía como territorio independiente de la Generalitat.

Miguel Martínez, miembro de 'Barcelona is not Catalonia', explica el nacimiento del movimiento: "Surge porque la Generalitat independentista nos discrimina. Catorce comarcas aproximadamente reivindican pertenecer a Tabarnia".

Pero uno de sus principales argumentos se apoya en la ley electoral. Tabarnia se fija en cómo el recuento de votos benefició al independentismo tras las elecciones del 21D. Denuncian que los votos en Barcelona no valen lo mismo que en el resto de circunscripciones electorales. Cada escaño en Barcelona equivale a cerca de 50.000 votos, mientras que en las circunscripciones de Girona, Tarragona y Lleida se elige cada diputado por alrededor de 31.000, 31.500 y 21.000 votos, respectivamente.

Imagen del reparto de votos y escaños en Cataluña | bcnisnotcat.es

Con estos números en la mano -destacados también por 'Barcelona is not Catalonia'-, se deduce que el voto de un elector en Girona, Tarragona y Lleida equivale en escaños, respectivamente, a 1,6, 1,6 y 2,4 veces más que el voto de un elector en Barcelona. Y atendiendo al reparto de votos durante las elecciones del 21D, donde el voto constitucionalista se concentró en las áreas metropolitanas de Barcelona y Tarragona, la plataforma utiliza ese argumento para basar su propuesta para separar Tabarnia del resto de Cataluña.

Otros bastones sobre los que apoyar la idea de Tabarnia son "la lengua, la economía o los factores poblacional, identitario y social". 'Barcelona is not Catalonia' asegura que el área al que se refieren forma parte de una Cataluña "cosmopolita, orgullosamente bilingüe, urbanita, multicultural e intensamente conectada con el resto de España y Europa".

Se autodefinen como "la Cataluña industrial, próspera y bilingüe contraria al separatismo, que lucha sin conseguirlo por un trato fiscal justo contra el gobierno de la Generalitat" e incluso representan gráficamente su defensa de la autonomía de Tabarnia apoyándose en una serie de mapas de Cataluña en los que tratan de avalar sus argumentos.