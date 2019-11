Ciudadanos ya ha elegido a la gestora que se hará cargo del partido hasta el 15 de marzo, fecha en la que nombrará a su nuevo presidente. Una gestora de 15 miembros que, aunque ha sido aprobada con el 91,4% en el consejo general, ha tenido algunas voces criticas, como la de Ignacio Prendes o Francisco Igea. laSexta ha tenido acceso a los audios de la intervención del vicepresidente de Castilla y León.

"He de decirlo, porque si no lo digo reviento: me produce bochorno que haya una votación del debate posterior, bochorno me da una votación a mano alzada. Bochorno que alguien haga una cuestión de orden y no se le deje hablar. ¿Esto es un partido liberal?", ha denunciado Igea, aunque a su salida del encuentro ha afirmado que está "contento con mucha de la gente de la gestora"

La gestora será continuista porque estará formada por pesos pesados de la ejecutiva de Albert Rivera, como José Manuel Villegas o Fran Hervías. Ambos habían anunciado que abandonaban la formación, pero se han propuesto seguir hasta garantizar una buena transición del partido. Con esta nueva fórmula, Melissa Rodríguez, persona de confianza de Inés Arrimadas, será la portavoz de la gestora.

"Lo que vamos a hacer con todo nuestro esfuerzo es hacer una transición ordenada hacia la próxima asamblea general", ha asegurado Rodríguez a los medios. Ciudadanos se ha propuesto un reto importante: recuperar el centro político de España. Todo esto, tras los malos resultados de la formación en las pasadas elecciones, momento en que su líder, Albert Rivera, anunció su marcha del partido.

Ahora, el nombre que más suena para liderar el nuevo proyecto es el de Inés Arrimadas. Aunque no será hasta el 15 de marzo cuando se nombre al nuevo líder. Hasta entonces, todas las decisiones, incluida la de la intención del voto en una hipotética investidura, las tomará la gestora.