Se llama Laia y es amiga de la joven la joven que ha perdido un ojo cuando protestaba en Cataluña por la detención del rapero Pablo Hasél. En una entrevista en la cadena SER, Laia relata como tuvieron que convencer a su amiga para ir a la manifestación.

"Ella está a favor de la causa, pero no tenía gran emoción en venir a la manifestación; de hecho, tuvimos que convencerla. Habíamos bajado de la plaza de Lesseps con las pancartas hasta estar delante de los antidisturbios. El ambiente que había era de ganas de pelea. De forma pacífica no habíamos conseguido nada. Había un contenedor de los verdes, de vidrio, volcado y comenzamos a coger botellas y a tirarlas a los antidisturbios. Hubo un momento en que se veía que iban a cargar y nos dispersamos", explica Laia.

Confiesa que ella sí tiraba botellas a la policía, "la distancia era muy grande. Tanta que aunque yo seguí tirando botellas, éstas quedaban a un metro de sus pies". Entonces, según cuenta "un agente me apuntó, disparó, yo lo esquivé y cuando miré había una persona a mi lado herida".

En ese momento, en medio del caos, comenzaron a pedir ambulancias. Fue después cuando se enteró de que su amiga era una de las heridas: "hacía tiempo que la había perdido de vista".

"Si tenemos que acabar destrozando Barcelona para que hagan caso a los ciudadanos, estoy a favor"

Laia reconoce que no se arrepiente de "nada de lo hice, pero me siento culpable porque fui yo la que tiró la botella y ella no debería estar herida".

Además, reivindica la importancia de defender la libertad de expresión y señala la desazón de los jóvenes ante un futuro incierto por la crisis. "No conseguimos nada con manifestaciones con pancartas. Si miras atrás, piensas en todo los derechos que hemos conseguido ha sido gracias a que el pueblo ha levantado los brazos y ha dicho hasta aquí".

Sobre lo que les mueve a salir a la calle, reconoce que sabe que no van a conseguir la libertad de Hasél tirando botellas a la policía, pero sí cree que así consiguen ser escuchados. "Ya no sabemos qué hacer para que se nos escuche y parece que la única forma de conseguirlo es destrozarlo todo. Si tenemos que acabar destrozando Barcelona para que hagan caso a los ciudadanos, estoy a favor".

Investigación abierta

Ya hay abierta una investigación para aclarar las circunstancias en las que una joven ha perdido un ojo en las manifestaciones de esta martes en Cataluña contra la detención del rapero Pablo Hasél.

Los hechos han sido calificados de "graves" por el director general de los Mossos Pere Ferrer. "La herida parece ser que acabará perdiendo la visión de un ojo, lamentamos sus heridas" ha explicado Ferrer.

Según sus datos, se tiraron más de 120 foams en la noche del miércoles y 300 el día anterior. " Si se demuestra que la herida de la joven es de foam los Mossos mirarán si la actuación es la correcta", han añadido.

En total, se han quemado 135 contenedores, hay 33 detenidos y 14 heridos atendido por el SEM, 8 de ellos Mossos.

Desde la entidad pro derechos humanos Iridia han denunciado la agresión por la que una joven ha perdido un ojo señalando un bala de foam que habría sido disparada por los Mossos d'Esquadra durante los disturbios. Y piden una "revisión profunda" del uso de proyectiles de precisión por parte de los antidisturbios. Además, inciden en que otros dos manifestantes recibieron disparos de balas de foam en la cabeza también en las protestas del martes.