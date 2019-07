Sánchez está dispuesto a escuchar a Iglesias. Lo que comentan fuentes socialistas a laSexta es que "sin vetos y sin imposiciones, va a ser posible llegar a un acuerdo" con Unidas Podemos. Por ello, Sánchez escuchará todas las propuestas y las valorará con su equipo.

Sin embargo, el presidente del Gobierno en funciones destaca que lo primero de lo que quiere hablar es de contenidos y por ello desde el partido destacan: "Primero el programa y después la estructura de Gobierno".

Estos son los ejes por los que irá la respuesta del PSOE al importante anuncio de Pablo Iglesias, que ha renunciado a entrar en el Gobierno de Pedro Sánchez para permitir la coalición con Podemos.

"No debo ser la excusa del PSOE para que no haya un gobierno de coalición de izquierdas. Estar o no en el Consejo de Ministros no será un problema siempre y cuando no haya más vetos y la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno sea proporcional a los votos", ha escrito Iglesias en su cuenta de Twitter.