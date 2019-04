La oposición estrecha el cerco sobre Catalá: exigen su dimisión tras la renuncia "voluntaria" de Manuel Moix

En una semana en la que ha estado muy cuestionado, Rafael Catalá daba consejos a los futuros juristas sobre cómo manejar los fracasos: "En la vida hay éxitos hay fracasos y el fracaso en el sentido de un proyecto que no termina como vosotros penséis no es mas el inicio de la siguiente etapa".

Su versión sobre el ya exfiscal jefe Anticorrupción Manuel Moix ha dado un giro en solo tres días: "No es ético que ni jueces ni políticos ni ningún responsable público". Justo cuando se hace oficial su cese en el Boletín Oficial del Estado, el ministro de Justicia ya no ve ético un comportamiento que el martes le parecía perfectamente normal: "Es totalmente trasparente para las haciendas".

Aunque el ministro de justicia cuenta con el apoyo del presidente y de todo su gabinete, la opinión pide su dimisión inmediata: "Consideramos que es el responsable último de un proceso de injerencia del PP en las instituciones judiciales" ha asegurado Alberto Garzón.

Moix, que volverá a ocupar su puesto como fiscal en el Supremo, tendría a Hacienda siguiéndole los pasos. Según Infolibre, la Agencia Tributaría, podría estar llevando a cabo investigaciones "secretas" para verificar si eludió impuestos y por tanto, cometió un delito fiscal.

Tener una sociedad en un paraíso fiscal no era una asunto que le pareciera relevante al fiscal, según confirmó en una entrevista a OKDiario: "Nadie me reclamó mi declaración de bienes porque no es necesaria". No lo contó porque nadie le preguntó. Así de simple.