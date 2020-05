Una inoportuna llamada al telefonillo de Inés Arrimadas interrumpía momentáneamente una entrevista este viernes en 'Antena 3', justo cuando la líder de Ciudadanos respondía a una pregunta sobre las críticas de su predecesor, Albert Rivera, sobre el estado de alarma, después de que su formación apoyara una nueva prórroga en el Congreso.

"Vaya, el telefonillo ahora", ha comentado la dirigente de Cs, que ha bromeado haciendo alusión a otra interrupción sufrida recientemente durante una rueda de prensa telemática, cuando su perrita irrumpió en el plano: "Hoy no es la perra, hoy es el telefonillo".

La anécdota se ha producido justo cuando Arrimadas respondía a una pregunta sobre el que fuera presidente de su partido, que compartió en Twitter un extracto de un artículo crítico con la prórroga del estado de alarma, que la formación naranja había apoyado el día antes tras llegar a un acuerdo con el Gobierno.

Un gesto que ha sido entendido por muchos como una crítica a la decisión de Arrimadas, que a su vez ha precipitado que algunos dirigentes de Cs, como Juan Carlos Girauta y Carina Mejías, se dieran de baja de la militancia. No obstante, la líder de Cs ha restado importancia al tema.

"Hay que leer el artículo entero", ha señalado, afirmando que comparte muchas de las ideas recogidas en el mismo: "Habla de que es un mecanismo excepcional, evidentemente el estado de alarma es un mecanismo excepcional, y también habla de que hay que ir pensando en un plan B para ir saliendo ordenadamente del estado de alarma, cosa que también comparto".

"Yo todas esas críticas las comparto", ha afirmado Arrimadas, que acusa al Ejecutivo de haber usado el estado de alarma "para hacer cosas que no debía", como ya aseguró recientemente en entrevista con Al Rojo Vivo.

"El otro día no se votaba para hacer caer este Gobierno, lo que se votaba era para si mañana decae el estado de alarma y decaen los ERTE, porque aún están vinculados", ha sostenido Arrimadas, que ha insistido en que cree que hizo "lo correcto". "No me importa lo que me digan, tengo que pensar en los españoles y lo pienso seguir haciendo", ha concluido.