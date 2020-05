El exdiputado y exportavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados Juan Carlos Girauta ha comunicado su baja como afiliado de Cs, según ha informado en su cuenta de Twitter.

"No trabajamos tanto para construir una bisagra. Acabo de comunicar formalmente mi baja como afiliado a Ciudadanos", ha publicado Girauta en un tuit.

Su baja se ha producido después de que Cs haya llegado a un acuerdo con el Gobierno para votar sí a una nueva prórroga del estado de alarma.

No ha sido la única reacción, la exportavoz de Cs en Barcelona, Carina Mejías, también ha solicitado su baja como militante de la formación. "La decisión tomada ayer, me resulta imposible de compartir, después de estos meses tan difíciles y de una gestión de consecuencias tan devastadoras para todos los españoles y he decidido no mantener mi militancia en el partido", ha señalado en Twitter.

Actualmente, Mejías y Girauta no tenían ningún cargo en la formación naranja.

Tras este acuerdo, y salvo sorpresa, Sánchez conseguirá la prórroga del estado de alarma.

Con el sí de Ciudadanos, los votos a favor de la prórroga suman 171, mientras que hay siete abstenciones confirmadas y 75 noes. Aún están por decidirse los 89 votos del PP, los dos de Navarra Suma y los 6 del PNV. Por tanto, salvo sorpresa, Sánchez conseguirá la prórroga del estado de alarma porque no se prevé que el PNV fuera más allá de la abstención en caso de no votar sí.

Según informa el Gobierno, se mantendrán contactos semanales con Ciudadanos "para informar sobre la crisis sanitaria, así como dialogar y, en su caso, consensuar medidas para la implementación del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, también conocido como plan de desescalada". Unas condiciones que solicitaba la formación naranja y que, según informa Arrimadas en Twitter, el Ejecutivo ha aceptado.