Juanma Moreno, sobre la ruptura de PP y Vox en Madrid: "Nadie puede permitir que gobierne la izquierda"

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha asegurado que la Junta de Andalucía, que preside el 'popular' Juanma Moreno, es el mejor ejemplo "para saber" que su partido "siempre cumple con la palabra dada".

Casado se ha expresado así durante su intervención en el acto 'La Razón de Juanma Moreno', unas horas después de que Vox haya roto las negociaciones y la vinculación con el PP en los ayuntamientos para pasar a la oposición.

"Nuestro programa es un acuerdo con los españoles. Es un tópico que el PP es un partido que no sabe dialogar ni negociar", ha sostenido el líder de los 'populares', para después recordar que su formación ha "llegado a acuerdos con ocho partidos" distintos en el último año.

En este sentido, Casado ha recordado los pactos que su partido ha suscrito con formaciones como Coalición Canaria, Unión del Pueblo Navarro, Foro Asturias o con el Partido Aragonés. "También lo hemos hecho con Ciudadanos y con Vox, siempre sin renunciar a nuestro programa", ha recalcado.

En su defensa de la transversalidad del PP, Casado ha reafirmado su convencimiento en repetir llevar la 'fórmula andaluza' a otras comunidades como Madrid o Murcia. "Se consiguió pactar a izquierda y a derecha: se consiguió dialogar al servicio del bien común en Andalucía", ha señalado.

En la misma línea se ha expresado el presidente de la Junta de Andalucía, que ha pedido repetir la "experiencia piloto" que inició su Gobierno "en todos aquellos sitios donde" el PP "está negociando" con Vox y Ciudadanos.

"Si los resultados en Andalucía han sido positivos... ¿por qué no reeditar, por qué no repetir, por qué no seguir conservando esa fórmula de una manera sincera y anteponiendo los intereses generales?", ha zanjado.