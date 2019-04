La gestora del PSOE reconoce que no tiene jurisdicción para sancionar a los diputados del PSC que votaron 'no'

ROMPIERON EL MANDATO DE LA ABSTENCIÓN

No habrá sanciones para los diputados del PSC que votaron 'no' en la investidura contra del mandato de la abstención. Tampoco sobre los diputados independientes. La gestora del PSOE reconoce que no tiene jurisdicción sobre ellos y afirma que tomará una decisión calmada y pensada sobre los otros seis diputados.