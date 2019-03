La dirección de Podemos alaba la decisión de Iglesias y Montero de poner sus cargos a disposición de las bases

En la dirección de Podemos alaban la decisión de Iglesias y Montero de poner sus cargos a disposición de las bases: "Creo que es un gesto de enorme coherencia después de la persecución, del acoso que han vivido Pablo Iglesias e Irene Montero en los últimos días" defiende Pablo Echenique.

Persecución que denunció la propia Irene Montero: "Con nosotros y con nosotras se atraviesan todos los límites". Y de la que en laSexta Noche, Ada Colau, también habló y aplaudió que hayan dado ese paso: "Creo que también han hecho un gesto valiente y honesto planteando esa consulta, que incluso me parece excesivo y desmesurado".

La alcaldesa de Barcelona fue tajante al ser preguntada por si se habría comprado una casa como la de ellos: "No la hubiera comprado. Yo le puedo responder con mis argumentos pero no quiero que se use como arma arrojadiza". Y en toda esta cuestión, según Iglesias se mostrarán transparentes.

Lo grave de toda esta polémica está, dice la socialista Carmen Calvo "en la incoherencia que todo esto supone, pero sobre todo, porque Pablo Iglesias llegó a la política española proponiéndose como un ejemplo". Será este lunes cuando, según el secretario de organización de Podemos, se ofrezcan más detalles de la consulta.