La carta de Francisco Granados que señala a Esperanza Aguirre: "Todo lo que sé de política lo aprendí de ti"

La carta de Francisco Granados a Esperanza Aguirre tiene fecha de este mismo lunes. Seis folios en los que le recuerda la relación estrecha que les unió y le reprocha que no salga en defensa clara de la financiación del PP madrileño.

Dice Granados que, desde que estalló el asunto, "de todas las declaraciones de compañeros de partido las tuyas fueron las que más me dolieron" y le recuerda que "prácticamente todo" lo que sabe de política lo aprendió de ella.

Habla de los momentos vividos y del afecto que le tiene a pesar de que "al final fallaras en las formas".

Granados pone el grito en el cielo con las declaraciones de Aguirre en las que aseguró que dimitió por haber "cometido un error 'in vigilando'".

"Absolutamente nada se hacía sin que tú lo ordenaras o, al menos, dieras el visto bueno"

"¿Significaba eso que admitías que, contigo de Presidenta, pudo haber financiación irregular, pero que, en todo caso, tú no te enteraste? Quiero pensar que no, pero el hecho es que nunca lo has aclarado y que esa duda ha quedado en el ambiente".

Granados le recuerda a Aguirre que "absolutamente nada" se hacía "sin que tú lo ordenaras o, al menos, dieras el visto bueno". Y vuelve a insistir en palabras de la propia Aguirre: "todo se puede delegar menos la supervisión".

Se extraña de que no niegue la caja B e insiste en su inocencia y en la del gerente y todo el equipo de Gobierno. "Te aseguro que jamás 'he metido la mano en la caja'", añade.