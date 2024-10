El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona ha incoado diligencias previas por un presunto delito de acoso sexual contra el alcalde 'popular' del municipio malagueño, José María García Urbano. Unos trámites que arrancan después de la denuncia presentada por un funcionario del mismo Ayuntamiento.

Este escrito, según ha podido saber laSexta, fue presentado el pasado día 23 de octubre en el Decanato de los Juzgados de Estepona y posteriormente fue turnada al Juzgado número cinco. Por el momento, la única diligencia acordada por parte del juez instructor es la toma de declaración al denunciante en una fecha próxima, sin especificar cual. Después, en base a los indicios de delito que se puedan recabar, se decidirá sobre los siguientes pasos a tomar.

Esta denuncia se suma a las acusaciones vertidas este lunes contra el alcalde de Algeciras y senador del Partido Popular (PP), José Ignacio Landaluce, sobre otro caso de acoso sexual hacia dos concejalas de su Ayuntamiento. En este caso, y por el momento, no hay ninguna denuncia presentada aunque fuentes 'populares' ya han asegurado a laSexta que se están haciendo "averiguaciones" sobre este casoque compartió el eurodiputado Alvise Pérez.

Acusaciones y denuncias que surgen después de que la semana pasada el portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, anunciase su marcha de la vida política tras un aluvión de acusaciones en redes sociales por violencia machista. Todo ello llevó a que salieran a la luz todavía más acusaciones que de forma anónima continúan inundando las redes y empiezan a señalar a dirigentes de otros partidos políticos.

La hemeroteca de García Urbano

A pesar de ser un político a nivel municipal, García Urbano protagonizó titulares hace un par de años por un comentario que hizo en un acto de campaña del PP en Andalucía al explicar la razón por la que llevaba vendada la mano. "Algunos me habéis visto la mano así y me habéis preguntado qué es lo que ha pasado. Bueno, pues no he metido la mano donde no debía, sino que ha sido un accidente doméstico. Tampoco tiene que ver con la violencia de género y tampoco me he abofeteado con nadie", dijo.

Horas después y tras la polémica generada, García Urbano se sirvió de sus redes sociales para disculparse por sus palabras. "Hoy me he equivocado y pido disculpas por ello. La violencia de género merece todo el respeto y el más profundo rechazo por parte de todos. Lamento lo sucedido", se ha sincerado a través de un mensaje en su cuenta del antiguo Twitter.