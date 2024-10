El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes haber aclarado con el senador de su formación y alcalde de la localidad gaditana de Algeciras, José Ignacio Landaluce, las acusaciones de acoso sexual que este mismo lunes difundió en redes sociales el eurodiputado y líder de 'Se Acabó la Fiesta', Alvise Pérez contra el 'popular'. Eso sí, ha destacado que "nadie pone la mano en el fuego por nadie", al tiempo que ha aprovechado el revuelo montado alrededor de Íñigo Errejón para criticar a la izquierda.

"Cualquier tipo de denuncia que haya sobre mi partido, tenemos que investigarla, si se produce", ha asegurado un Feijóo contundente durante una entrevista con Federico Jiménez Losantos a primera hora de la mañana en EsRadio. El 'popular' destaca que se pusieron en contacto con el senador "automáticamente" y "se aclara el asunto". En esa línea, sostiene que en su partido saben "que esto puede ocurrir".

Sin embargo, según ha podido saber laSexta ha sido el PP Andalucía quien habló con Landaluce, así como con las concejales implicadas, para esclarecer las informaciones que se estaban vertiendo, de hecho, son ellos quienes "están haciendo averiguaciones". Asimismo, cabe destacar que no se ha activado ningún protocolo puesto que, al menos por el momento, "no hay denuncia ni pública ni privada", tan solo unos pantallazos que Alvise borró después.

Tras criticar que la izquierda no puede acusar a su formación "de dar lecciones de todo y no ser ejemplo de nada", Feijóo ha sostenido que "nadie pone la mano en el fuego por nadie". Acto seguido ha criticado de forma directa a Sumar al acusar al partido de Yolanda Díaz de haber estado "tapando desde hace más de un año y medio hechos que dan lugar a aislar a esta persona [en referencia a Íñigo Errejón]", y que, sin embargo, fue promocionada "al máximo nivel como portavoz de tu grupo".

Asimismo, Feijóo asegura no tener "interés en hacer leña de este asunto", pero admite que no puede "callar" ante lo que considera "un hecho determinante para acreditar la catadura moral del Gobierno". Un ataque al Ejecutivo que argumenta en que sin el voto de Errejón, Pedro Sánchez no habría llegado a ser presidente. De hecho, insiste en que "a Díaz y a Sánchez les venía bien tapar lo de Errejón" porque si no "los resultados no habrían sido los mismos": "Lo sabias y lo tapaste", ha criticado.

Feijóo, en cambio, ha tirado de hemeroteca y ha asegurado que "no es la primera vez" que Yolanda Díaz se encuentra en una situación similar. En esa línea, el expresidente de la Xunta ha recordado que "en Galicia la Policía se dirigió al grupo parlamentario de Díaz porque había una persona en el grupo con pornografía infantil". Cuestión que ha llevado al 'popular' a considerar que "estamos ante supuestos agravantes porque esto es reincidencia".

"Me preocupa que sea más fácil denunciar por Instagram que en una comisaria"

El 'popular' ha recurrido también al pasado para cargar contra la ley del solo sí es sí que impulsó Irene Montero durante su etapa al frente del Ministerio de Igualdad y en el seno de Podemos, formación a la que también pertenecía el exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón. A ojos de Feijóo, la formación 'morada' es "un partido que ha muerto con su propia medicina".

En esta línea, ha asegurado que le "preocupa" que en España "sea mas fácil denunciar por Instagram que en una comisaria", al tiempo que ha recordado que es por ello que su partido "siempre" se opuso a estas legislaciones. "Advertimos que la ley iba a producir indefensión y 'excarcelamientos'", ha dicho Feijóo, al tiempo que ha puesto de relieve que el PP fue "determinante en que no haya rebaja de penas".