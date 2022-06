En un acto de campaña del PP en Andalucía, el alcalde de Estepona ha querido hacer una broma para explicar por qué tenía la mano vendada. ¿El problema? Que la ha hecho a costa de la la violencia machista.

"Algunos me habéis visto la mano así y me habéis preguntado qué es lo que ha pasado. Bueno, pues no he metido la mano donde no debía, sino que ha sido un accidente doméstico. Tampoco tiene que ver con la violencia de género y tampoco me he abofeteado con nadie", afirmaba el alcalde ante un silencio que no ha decidido romper ninguno de los presentes para cuestionarle sus palabras.

Al desafortunado comentario hay que sumarle un dato del que se debería haber acordado el alcalde antes de bromear con este tema. Y es que en los últimos 10 días, tres mujeres han sido asesinadas en casos de violencia machista en Andalucía.

Horas después y tras la polémica generada, García Urbano ha utilizado sus redes sociales para disculparse por sus palabras. "Hoy me he equivocado y pido disculpas por ello. La violencia de género merece todo el respeto y el más profundo rechazo por parte de todos. Lamento lo sucedido", se ha sincerado a través de un mensaje en su cuenta de twitter.

El último crimen machista ocurrido el domingo 29 de mayo en Benajarafe, una pedanía de Vélez-Málaga (Málaga), cerraba una semana negra en la comunidad, con tres mujeres asesinadas a manos de sus parejas, las dos primeras en Montemayor (Córdoba) y Tíjola (Almería).

Una semana antes, en Montemayor, una localidad cordobesa de 3.800 habitantes, Florina, temporera rumana de 26 años que trabajaba en la campaña del ajo fue asesinada por su pareja, un hombre también rumano, de 30 años, que fue detenido un día después en San Clemente (Cuenca). Según fuentes de la Guardia Civil, el detenido acuchilló a su pareja después de una discusión en la casa en la que vivían, donde no llevaban más de diez o doce días. La víctima tenía dos hijos pequeños.

La segunda víctima es Maite, una vecina de 50 años de la localidad almeriense de Tíjola que fue asesinada este viernes a golpes por su marido, que se entregó a la Policía. La pareja tenía dos hijos, de 22 y 19 años.

El tercero de los casos ocurrió en Benajarafe, en el municipio malagueño de Vélez-Málaga, después de que una mujer fuera apuñalada por su marido, de 52 años, que ha sido detenido. En este caso sí había denuncias previas ya que la mujer había entrado en el sistema Viogén contra la violencia machista en 2008, aunque el caso estaba inactivo desde hacía más de diez años.

Esta es la cuarta víctima de este año en Andalucía, la número 17 en España en lo que va de año y la número 1.146 desde 2003. El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062), y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.