Justicia, funcionarios... así quedaría Cataluña según el plan independentista del Govern

El plan independentista no tiene fecha todavía, pero Puigdemont ya tiene lista la ley para romper con España. Si hay referéndum, bastará con que el 'sí' obtenga un voto más y no habrá un mínimo de participación.

Pero si el Estado español impide que se celebre, la norma que filtra El País, entraría en vigor en 48 horas. Una ley que regulará Cataluña los dos meses que dure el proceso constituyente y que la fiscalía ya estudia.

En TVE, Manuel Maza, fiscal general del Estado, ha dicho que "parece algo sorprendente, extraño al estado de derecho".

En el texto, los funcionarios del Estado español pasarían directamente a depender de la Administración catalana, pero policías y jueces tendrían que tener la nacionalidad para seguir ejerciendo. Mismo ejercicio se haría con los bienes públicos. Cambiarían de manos edificios y terrenos del Estado por valor de 685 millones de euros.

La ley transitoria también desdibuja la separación de poderes. Además de elegir al Fiscal General, el Presidente de la Generalitat nombrará a la cabeza del Tribunal Supremo y habrá amnistía para todos los investigados y condenados por causas vinculadas al proceso soberanista.

Unas medidas que el Gobierno de Rajoy invita a llevar al Congreso. Íñigo Méndez de Vigo, portavoz del Gobierno, ha dicho que "no hay que amenazar, no hay que explicar qué cosas se van a hacer si no se hace un referéndum que, a todas luces, es ilegal".

Lo que lleva a Madrid de momento Puigdemont, es su oferta para el referéndum.