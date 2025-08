La jueza rechaza retirar el pasaporte a David Sánchez tras aclarar que no pretende mudarse a Japón

La jueza de Badajoz que investiga al hermano de Pedro Sánchez ha aceptado las explicaciones de David Sánchez sobre su supuesta mudanza a Japón, que finalmente no se llevará a cabo. Por lo tanto, ha decidido no retirarle el pasaporte, como habían solicitado las acusaciones. David Sánchez había comunicado a la magistrada que su residencia sigue siendo en Elvas, Portugal, y que no tiene intención de trasladarse a Japón. La jueza había pedido a su defensa que confirmara cualquier cambio de residencia para determinar si era necesario tomar medidas adicionales respecto a su pasaporte.