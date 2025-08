Junts supedita negociar los presupuestos de 2026 a que se ejecuten las partidas pendientes

Pedro Sánchez ha anunciado que presentará presupuestos de cara a 2026, tras dos años sin hacerlo. Aunque el presidente del Gobierno está dispuesto a negociar con todos los grupos, Junts no parece que vaya a poner las cosas fáciles. Fuentes del partido independentista inciden en que solo se sentarán a hablar si se cumplen las partidas pendientes de 2024, pero que eso no garantiza su apoyo. Además, Junts mantiene su postura de no alinearse ni con el PSOE ni con el PP. Aunque el PP se mostró abierto a negociar, Junts exige condiciones como que las reuniones sean fuera de España y con Carles Puigdemont presente. Internamente, Junts considera imposible una relación con el PP, debido a su oposición a medidas como el uso del catalán en Europa y la amnistía.