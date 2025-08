Ni tan 'dumping', ni tan solidaria: las medias verdades sobre la fiscalidad tras el choque entre Illa y Ayuso

Salvador Illa, president de la Generalitat de Catalunya, acusó este domingo a la Comunidad de Madrid de insolidaria por practicar 'dumping' fiscal (aplicar baja fiscalidad para atraer contribuyentes) y de bajar los impuestos a los ricos, perjudicando al resto de comunidades autónomas... Una acusación de la que la presidenta Isabel Día Ayuso respondía asegurando que Madrid aporta el 80% de todos sus ingresos... Una nueva trifulca política en la que ambas partes han caído en ciertas inconcreciones y trampas.

En concreto, Illa pidió "poner freno a esta competencia desleal, a este dumping fiscal", que consideraba un "modelo económico de acumulación insolidaria de recursos". Pero los economistas lo desmienten, pues Madrid es la que más aporta al sistema, según explican desde la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea): "Cuando una comunidad baja sus impuestos, esto no lo exime de aportar la misma cantidad al sistema", señala Ángel de la Fuente, su presidente.

Por su parte, Ayuso acusó a Illa de freír a impuestos a los catalanes y aseguró que Madrid contribuye con el 80% de toda su recaudación: "Solo con el margen regional bajamos los impuestos mientras la Generalitat fríe a los catalanes para sus negocios a costa de todos los españoles", ha asegurado Ayuso a través de su cuenta de X. Pero esta afirmación también es cuestionada por los expertos: "Es una cifra bastante engañosa. Mucho dinero del que se recauda en Madrid no es de Madrid", añade De la Fuente.

Un día después de esta polémica, hasta en el sede interna del Gobierno no está muy unificado el discurso. Cuando preguntamos al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, prefiere no suscribir las palabras de Illa. Sin embargo, Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, no solo no se ha sumado a criticar el 'dumping' fiscal de Ayuso, sino también "el de Carlos Mazón".

También se ha apuntado a ello la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que va más allá y cree que estas medidas "rompen España".

Para el PP, no es más que una cortina de humo por parte de Illa... Un intento de esconder, dicen los populares, la mala gestión del Govern: "No puede tapar la mala gestión atacando a otra comunidad", ha apuntado Juan Bravo, vicesecretario general de Hacienda del PP.