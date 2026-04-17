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Crimen de Esther López

La jueza prorroga el registro en el zulo encontrado en Traspinedo por "la complejidad"

El contexto El Tribunal de Instancia de Valladolid ha autorizado esta mañana una prórroga de la orden de entrada y registro, hasta las 15:00 horas, para que la Guardia Civil pueda "encontrar elementos relevantes para la investigación". La jueza indica que podría prorrogarse en horario de tarde si fuera necesario.

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El Tribunal de Instancia de Valladolid, sección instrucción plaza 5, que investiga el crimen de Esther López, hallada muerta en una cuneta en febrero de 2022, ha autorizado esta mañana una prórroga de la orden de entrada y registro, hasta las 15:00 horas, para que la Guardia Civil pueda completar la inspección en el chalé que fue propiedad de la familia del acusado en el que recientemente se localizó un habitáculo, según indican fuentes jurídicas del TSCyL a laSexta.

La magistrada atiende así a la petición de los agentes, que han pedido una ampliación del plazo inicialmente concedido al no haber podido terminar su trabajo ayer, cuando expiraba la autorización

En su auto, notificado hoy a las partes, la jueza explica que, dada "la complejidad del registro", la solicitud de la Guardia Civil se "se ajusta a derecho al ser necesario para la práctica de todas las diligencias" con el objetivo de "encontrar elementos relevantes para la investigación por lo que no habiéndose podido finalizar el registro acordado por auto de fecha 15/04/2026 y practicado el día 16/04/2026, procédase a la ampliación de la autorización de entrada y registro acordada".

La nueva autorización abarca de las 9.00 a las 15.00 horas de hoy, prorrogable en horario de tarde si fuera necesario, y se practicará por el Grupo ECIO, -Equipo Central de Inspección Ocular- de la Dirección General de la Guardia Civil, de manera conjunta con personal del laboratorio de criminalística de la UIPJ DE Valladolid, y aquellas unidades necesarias distintas a las mencionadas. Inmediatamente practicada la diligencia, la Guardia Civil deberá informar a la jueza que ha autorizado la entrada y registro.

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