La jueza de la DANA cita como testigo al director general de Atención a las Víctimas de la Generalitat durante la tragedia

Imagen de archivo de una calle destrozada tras el paso de la DANA por Valencia

Los detalles La magistrada ha acordado citar a declarar a cinco nuevos testigos, entre ellos Francisco Javier Soler, quien formaba parte del equipo de la principal investigada en la causa, la exconsejera de Justicia e Interior Salomé Pradas.

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la DANA ha citado a declarar a cinco nuevos testigos, incluyendo al exdirector general de Atención a las Víctimas de la Generalitat, Francisco Javier Soler. Soler era parte del equipo de la exconsejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, principal investigada en el caso. La providencia se notificó a las partes involucradas en las Diligencias Previas 692/24. Además, se han fijado tres días de septiembre para recibir declaración de 16 testigos en diferentes piezas relacionadas con fallecidos y lesionados, notificándose también la transcripción de la declaración de Susana Camarero.

La jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la DANA ha acordado citar a declarar a cinco nuevos testigos, entre ellos el director general de Atención a las Víctimas de la Generalitat en la fecha en la que se produjo la tragedia que costó la vida a 230 personas, Francisco Javier Soler, quien formaba parte del equipo de la principal investigada en la causa, la exconsejera de Justicia e Interior Salomé Pradas.

Así figura en la providencia de la magistrada que se ha notificado este viernes a las partes que están personadas en las Diligencias Previas 692/24 de la plaza 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La instructora de la causa señala que, a la vista de la documentación remitida por la Conselleria de Emergencias, se acuerda la testifical de cinco personas, una de ellas quien era director general de Atención a las Víctimas de la Generalitat en aquella fecha.

También este viernes se ha notificado a las partes una diligencia de ordenación en la que la letrada de la Administración de Justicia fija tres días de septiembre para recibir declaración a 16 testigos en el marco de diferentes piezas de fallecidos y lesionados, al tiempo que comunica a las partes la notificación de la transcripción de la declaración testifical prestada el pasado 10 de junio por la vicepresidenta del Consell Susana Camarero.

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