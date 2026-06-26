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causa de la DANA

La jueza de la DANA cita como testigo al director general de Atención a las Víctimas de la Generalitat durante la tragedia

Los detalles La magistrada ha acordado citar a declarar a cinco nuevos testigos, entre ellos Francisco Javier Soler, quien formaba parte del equipo de la principal investigada en la causa, la exconsejera de Justicia e Interior Salomé Pradas.

Imagen de archivo de una calle destrozada tras el paso de la DANA por Valencia Imagen de archivo de una calle destrozada tras el paso de la DANA por ValenciaAgencia EFE
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La jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la DANA ha acordado citar a declarar a cinco nuevos testigos, entre ellos el director general de Atención a las Víctimas de la Generalitat en la fecha en la que se produjo la tragedia que costó la vida a 230 personas, Francisco Javier Soler, quien formaba parte del equipo de la principal investigada en la causa, la exconsejera de Justicia e Interior Salomé Pradas.

Así figura en la providencia de la magistrada que se ha notificado este viernes a las partes que están personadas en las Diligencias Previas 692/24 de la plaza 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La instructora de la causa señala que, a la vista de la documentación remitida por la Conselleria de Emergencias, se acuerda la testifical de cinco personas, una de ellas quien era director general de Atención a las Víctimas de la Generalitat en aquella fecha.

También este viernes se ha notificado a las partes una diligencia de ordenación en la que la letrada de la Administración de Justicia fija tres días de septiembre para recibir declaración a 16 testigos en el marco de diferentes piezas de fallecidos y lesionados, al tiempo que comunica a las partes la notificación de la transcripción de la declaración testifical prestada el pasado 10 de junio por la vicepresidenta del Consell Susana Camarero.

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