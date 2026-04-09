Un juez usó la IA para redactar el borrador de una sentencia y ahora se enfrenta a una posible sanción de suspensión y multa

Las dos caras El promotor de la acción disciplinaria reclama 15 días de suspensión y una multa de 501 euros, aunque la Fiscalía propone archivar el expediente, sin imponer sanción, al considerar que no se ha producido una infracción.

Un magistrado enfrenta un expediente disciplinario por usar ChatGPT para redactar el borrador de una sentencia, lo que podría conllevar una sanción de 15 días de suspensión y una multa de 501 euros. La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) evaluará el caso, mientras que la Fiscalía propone archivar el expediente, al no considerar que haya una infracción disciplinaria. El promotor de la acción, Ricardo Gonzalo Conde, critica al juez por presentar una sentencia argumentada con IA sin informar al tribunal ni proteger los datos personales. Además, el CGPJ ha instruido que la IA no puede sustituir el juicio humano en decisiones judiciales.

Ni los jueces se libran de la tentación de usar la inteligencia artificial (IA). El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto expediente a un magistrado que usó ChatGPT para redactar el borrador de una sentencia y que enfrenta una posible sanción de suspensión y multa.

La Comisión Disciplinaria del CGPJ deberá decir si sanciona a este magistrado de una Audiencia Provincial con 15 días de suspensión y una multa de 501 euros, como reclama el promotor de la acción disciplinaria, Ricardo Gonzalo Conde, según ha adelantado 'El Español' y han confirmado a EFE fuentes del Poder Judicial.

La Fiscalía, que también interviene en los expedientes disciplinarios a jueces y se pronuncia al mismo tiempo que el promotor, propone en cambio archivar el expediente, sin imponer sanción, al considerar que no se ha producido una infracción disciplinaria. Según publica 'El Español', el juez empleó la IA para redactar una resolución y fue descubierto porque olvidó eliminar las consultas a ChatGPT del texto del que era ponente.

El promotor cuestiona a este magistrado por presentar al resto de los integrantes del tribunal una "aparente sentencia" que había sido motivada, es decir, argumentada, por "métodos artificiales sobre el análisis informático que ChatGPT había hecho de las actuaciones judiciales que el propio magistrado suministró con tal propósito".

Al proponer la sanción, el promotor no cuestiona la utilización 'per se' de la herramienta de inteligencia artificial, sino que lo hiciera "eludiendo cumplir con su función jurisdiccional". Subir a una inteligencia artificial "la totalidad de las actuaciones y redactar una sentencia a base de preguntas dirigidas a la obtención de texto", sin advertir al resto de los miembros del tribunal y sin tomar la "menor protección" sobre los datos personales contenidos en los autos es, según el promotor, "una infracción del más elemental deber judicial de dictar sentencia y de lealtad".

Según señalan las mismas fuentes, el promotor considera que este juez pretendió "eludir la labor de motivar el parecer del tribunal con respecto a un asunto del que era ponente, valiéndose para ello de una herramienta de IA". Por eso, pide sancionar a este juez por una falta muy grave y otra grave por la ignorancia inexcusable del cumplimiento de los deberes judiciales y por revelar fuera de los cauces judiciales datos conocidos en su labor como magistrado, conductas previstas en los artículos 417.14 y 418.8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La IA no puede sentenciar

Recientemente, el pasado 28 de enero, el Pleno del CGPJ aprobó una instrucción sobre el uso de IA, en la que advirtió a los jueces de que la inteligencia artificial no puede dictar sentencias, valorar hechos o pruebas ni aplicar el derecho sin la supervisión y el "constante control humano, real, consciente y efectivo" de los jueces.

Esta instrucción prohíbe que la IA supla a los miembros de la Carrera Judicial en el ejercicio de la actividad jurisdiccional, el de responsabilidad judicial, el de independencia judicial, el de respeto de los derechos fundamentales y principios de confidencialidad y seguridad y el de prevención de sesgos algorítmicos.

Además, el Poder Judicial señaló que los jueces solo pueden usar las aplicaciones de inteligencia artificial que les sean facilitadas por las administraciones competentes en materia de Justicia y hayan pasado el control del CGPJ o aquellas que les sean proporcionadas directamente por el órgano de gobierno de los jueces.

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