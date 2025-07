¿Por qué salen ahora los nuevos audios de Koldo García? La clave está en la estrategia judicial de la defensa de Santos Cerdán

Nuevos audios del caso Koldo han salido a la luz, sumando más de 22.000 grabaciones que no estaban en el informe de la UCO. No se trata de pruebas ocultas, sino de material descartado por falta de valor penal. La defensa de Santos Cerdán ha solicitado incorporar todo el archivo para verificar si las grabaciones usadas fueron editadas o manipuladas. Aunque no constituyen delito, estas grabaciones revelan el funcionamiento interno del entorno de Koldo García y del PSOE. Muestran su obsesión por las críticas internas y su apoyo a Pedro Sánchez. Además, lo presentan como un 'conseguidor' del Ministerio de Transportes, con un tono machista en varias conversaciones.

Nuevos audios del caso Koldo salen a la luz: más de 22.000 grabaciones que hasta ahora no conocíamos y que no aparecen en el informe de la UCO. No se trata de pruebas ocultas, sino de material que los investigadores descartaron por no tener valor penal. Entonces, ¿por qué aparecen ahora?

La razón es una: la defensa de Santos Cerdán ha exigido que se incorpore todo el archivo completo. Quiere comprobar si las grabaciones usadas en la causa —las que sí apuntan a mordidas y amaños de contratos— han sido editadas, cortadas o manipuladas. Por eso, para revisar el contexto completo, ahora se suman también las conversaciones sin relevancia penal.

Lo que revelan los nuevos audios

Aunque no son delito, estas grabaciones sí muestran cómo funcionaba el entorno de Koldo García y dan pistas sobre las dinámicas internas del PSOE.

En varias conversaciones, Koldo se muestra obsesionado con saber qué decían dentro del partido: si alguien criticaba a María, a Santi o a Susana Díaz, de quien decía que "le quedaban cuatro telediarios". También repite que había que "apoyar a Pedro Sánchez", dejando claro su alineamiento interno.

En otra grabación, Víctor de Aldama niega que Begoña Gómez presionara en el rescate de Air Europa. Un audio que la UCO no incorporó a su informe al no considerarlo relevante para el caso.

Además, los audios lo retratan como el 'conseguidor' del Ministerio de Transportes. Le pedían gestiones de todo tipo: desde descuentos en el AVE hasta favores personales. En una conversación, incluso le solicitan "una cubanita para el fin de semana". El tono machista y vulgar se repite en varias grabaciones.