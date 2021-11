El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, cree que la crisis interna abierta en el PP madrileño y entre Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado perjudica electoralmente a la imagen del partido. Así lo advierte en una entrevista con 'El Mundo' publicada este domingo, en la que alerta de que "las batallas internas siempre se pagan en términos electorales".

"Al ciudadano no le gustan las batallas internas, ni le interesan", sostiene el presidente andaluz, que avisa de que esto "genera una frustración en el propio votante". Preguntado acerca de si Vox puede beneficiarse electoralmente de ello, Moreno cree que "depende de cuánto dure esta disputa" y se muestra partidario de "que se resuelva cuanto antes": "Si puede ser, mañana mismo".

El dirigente popular, que apela al "diálogo y encuentro" para "resolverlo lo antes posible", no obstante ha rechazado desvelar lo que ha podido hablar con el líder del partido sobre esta cuestión. Además, a preguntas sobre si, de tener roces con Teodoro García Egea llegaría a bloquearlo en WhatsApp -tal y como hizo la presidenta madrileña-, Moreno rechaza tajantemente esa posibilidad: "Yo no he bloqueado nunca a nadie. No tengo ese hábito, nunca lo he hecho, ni con el que tenga fricciones", sostiene.

A su juicio, todo lo que sea distraerse del objetivo de "derrotar las políticas de Pedro Sánchez" es "un error". "No me gusta que estemos hablando más tiempo de una crisis o una disputa en el seno del partido en Madrid que de las cosas que está haciendo Sánchez con la reforma laboral o de la subida de impuestos", agrega.

Mañueco aboga por "preservar la unidad"

Por su parte, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, también se ha pronunciado sobre la crisis del PP en Madrid en una entrevista con 'La Razón'. "En estos momentos todos tenemos la obligación de preservar el valor de la unidad", ha aseverado.

"Espero que esta situación se resuelva con sensatez y desde la inteligencia", ha manifestado, insistiendo en la idea enunciada por Moreno de que los ciudadanos "lo que quieren es que hablemos de sus problemas, no de las cuestiones internas del partido".