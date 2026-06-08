Juande Colmenero señala que "cada uno arrima el papa a su sardina": "Se politiza hasta el aire que respiramos"

Por primera vez en la historia de nuestro país, un papa ha hablado en el Congreso de los Diputados. En su discurso, ha criticado tanto el aborto como la eutanasia. Tras sus palabras, ha recibido un aplauso de ocho minutos.

El papa León XIV ha pronunciado un discurso en el Congreso de los Diputados en el que ha criticado al aborto y la eutanasia. Para Antonio Maestre, las palabras del sumo pontífice son escandalosas, "y más que el discurso, la reacción que ha habido de aplausos de ocho minutos".

El periodista considera que a alguien de izquierdas no le puede gustar un discurso como el que ha pronunciado León XIV. "Alguien de izquierdas se tiene que sentir escandalizado con que sus representantes le hayan aplaudido durante ocho minutos cuando ha negado el derecho al aborto y la eutanasia, ha defendido la familia tradicional...". "Si hubiera defendido la eutanasia y el aborto, igual en lugar de aplausos hubiera habido unos soponcios", señala Cristina Pardo.

"Yo lo entiendo, lo que no entiendo es que se aplauda", expone Maestre. Iñaki López, por su parte, indica que los partidos de izquierda "están tratando de blindar el aborto y, sin embargo, hoy, se les ha echado en cara que han sufrido una especie de síndrome de Estocolmo y nadie ha criticado las palabras del papa".

Juande Colmenero considera "muy coherente" que Maestre "desde su postura de izquierda y anticlerical, diga lo que está diciendo, no como otros que elogian al papa y aplauden al papa, cuando no les gusta ni el papa, ni la iglesia ni nada de lo que representa".

Al periodista sí que le ha gustado el discurso del sumo pontífice ya que "ha tocado todos los temas". "Luego cada uno arrima el papa a su sardina", añade, "y como se politiza hasta el aire que respiramos, pues cada uno quiere coger lo mejor o lo que más le interesa".

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