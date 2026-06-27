Juan Fernández será el nuevo secretario general del PP catalán

El contexto El hasta ahora portavoz 'popular' en el Parlament sustituirá a Santi Rodríguez en la nueva cúpula del partido, que seguirá liderado por Alejandro Fernández tras ser reelegido con el 97,51% de los votos.

Juan Fernández, hasta ahora portavoz del PP en el Parlament, será el nuevo secretario general del PP de Cataluña, reemplazando a Santi Rodríguez, bajo el liderazgo de Alejandro Fernández. En el XVI Congreso del PP catalán, Alejandro Fernández anunció su candidatura a la reelección como presidente del partido, sin oposición. Lorena Roldán, portavoz adjunta del grupo parlamentario, asumirá el cargo de portavoz en el Parlament. Alejandro Fernández presentó un equipo renovado y destacó la capacidad de Juan Fernández. Afirmó que las tensiones internas son cosa del pasado y elogió a Miguel Tellado por su papel en la unidad del partido, instando a las bases a ser decisivas en el Parlament y liderar el cambio en España.

El hasta ahora portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, será el nuevo secretario general del PP de Cataluña, en sustitución de Santi Rodríguez, en la nueva cúpula del partido, que seguirá liderado por Alejandro Fernández. Así lo ha anunciado el propio Fernández en su intervención en el XVI Congreso del PP catalán para presentar su candidatura a la reelección como presidente del partido, que repetirá al no haber otros candidatos alternativos.

Fernández también ha avanzado que el cargo de portavoz de los populares catalanes en el Parlament que hasta ahora ostentaba Juan Fernández lo ocupará la diputada Lorena Roldán, cercana al líder del PPC y que actualmente es la portavoz adjunta del grupo parlamentario. Con respecto a su propio cargo, Fernández ha sido reelegido presidente del PP de Cataluña con el 97,51% de los votos.

El presidente del PPC ha detallado su nueva dirección, un "equipo renovado, reforzado y diseñado desde la unidad del partido". Sobre el nuevo secretario general, Fernández ha destacado que "ha demostrado su solvencia y su capacidad, primero como teniente de alcalde de Badalona y esos dos último años como magnífico portavoz en el Parlament".

"Encima es un tío cojonudo. Estoy muy contento de que asumas este reto. Lo vamos a hacer muy bien", ha agregado el líder del PPC. "Pasar página" de las tensiones y elogio a Tellado Tras años de turbulencias, tanto internas en el seno del PPC como con la dirección nacional, Fernández, que ha protagonizado choques con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por cuestiones como la relación con Junts, ha afirmado que las tensiones forman parte del pasado.

"Un tiempo nuevo"

Fernández ha reconocido que los malos resultados "pueden envilecer a una organización y generar tensiones", pero ha afirmado que "eso es el pasado": "Ya pasó, estamos en un tiempo nuevo". "Si quedara alguna herida abierta, están más que cerradas. Si a alguien ofendí, aquí van mis disculpas. Y si alguien me ofendió, juro que no me acuerdo. Haced lo mismo, reconforta el espíritu y es la receta del éxito. Vamos a pasar página y pa'lante, es lo que toca", ha subrayado.

En este sentido, ha elogiado el trabajo del secretario general del PP, Miguel Tellado, que "ha sido absolutamente decisivo para lograr una unidad que hacía muchísimo tiempo que no se veía". Fernández ha llamado a las bases del partido a "dar un salto inédito en la historia del PPC", para ser "decisivos" en el Parlament y "liderar desde Cataluña el cambio en España": "Cuando trabajamos unidos somos absolutamente imparables".