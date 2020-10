José Luis Peñas, concejal del PP condenado en la Gürtel, se ha mostrado sorprendido por el comunicado en el que Mariano Rajoy ha asegurado la sentencia ha supuesto una "reparación moral", a pesar de la condena de su partido por parte de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo.

El 'popular' que denunció esta trama considera que "hay cosas que claman al cielo" porque el PP está "instalado en la mentira" y ha enviado un mensaje al expresidente. "Estamos en un momento convulso y acostumbrados a oír improperios. No quiero entrar en esto, pero es que se instalan en la mentira y en decir medias verdades que luego calan en la población. El único culpable de la moción de censura fue Mariano Rajoy", ha señalado en esta entrevista en Al Rojo Vivo.

Asimismo, ha señalado que Mariano Rajoy sabía lo que estaba ocurriendo en el seno del partido y era "consentidor de la trama Gürtel". "Bárcenas era del PP, no era miembro de una célula comunista, todos los condenados éramos del PP. Evidentemente a Génova no le salen manos y coge dinero, sino que se manifiesta a través de sus representantes", ha indicado.

En este sentido, ha cuestionado que el expresidente del Gobierno no denunciara a Francisco Correa y solo "lo echara del partido" cuando conoció lo que estaba haciendo. "Después de echar a Correa se fue de viaje con su compañía. ¿Por qué no fue al tribunal y lo denunció?", ha señalado en esta entrevista con Antonio García Ferreras.

"El señor mariano Rajoy se fue porque su partido es un partido corrupto según la sentencia de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Ahora parece que ser condenado por lucrarse a título lucrativo no es nada, es como una medalla", ha sentenciado respecto al comunicado del exlíder de los 'populares'.

Peñas también ha confesado haberse sentido abandonado por su partido, aunque "no esperaba nada de nadie": "He trabajado mucho para muchas personas y nadie me ha llamado ni se ha interesado por mí. Solo quisieron ocultar y que me callara".

Comunicado de Mariano Rajoy

Rajoy, en su nota, asegura que la sentencia es una "reparación moral" y reproduce fragmentos el fallo dado a conocer este miércoles por el alto tribunal. "Ayer la Justicia afirmó con rotundidad que: 'no puede afirmarse la autoría del Partido Popular como autor de delitos de corrupción y prevaricación irregular al no solicitarse su condena en tal sentido y haber sido traído al proceso como partícipe a título lucrativo que presupone que el beneficiario no solo no participó en el delito sino que desconoció su comisión'".

También da las gracias "a todos los españoles" que le han honrado "con su confianza" durante sus años en política y al frente del Ejecutivo, así como a los militantes y simpatizantes del PP, "por el apoyo que me han prestado siempre y en todo momento".

"Confío en que esta reparación moral les anime a seguir trabajando sin desfallecer por el bienestar, las libertades y la concordia entre españoles, valores estos que hoy percibo más necesarios que nunca", concluye.