Jefe del operativo de Seguridad del 22M a las unidades: "Todo el mundo quieto"

laSexta Noticias tiene las conversaciones entre el jefe comisario de la UIP y las unidades durante noche del 22M. Son 40 minutos de grabación en las que escuchamos cómo el jefe del operativo ordena que las unidades estén quietas a pesar de los ataques.



En las grabaciones se aprecia también la desesperación de los agentes en varios momentos, en los que se ven acorralados por el grupo de radicales.



Estas conversaciones son exclusivas de laSexta, conseguidas por nuestra compañera Victoria Collantes. Se comunican con sobrenombres. 'Marte' es el jefe principal, por así decirlo, el jefe comisario de la UIP. 'Puma' sería el jefe en Madrid y 'Puma 3' jefe de la tercera unidad de Madrid. Los dos 'puma' están sobre el terreno, no así Marte, el jefe comisario de la UIP.



En la primera comunicación se escucha cómo una de las subunidades 'Puma' se pone en contacto con 'Puma 3'. Se produce cuando el grupo de violentos empieza a organizarse. Entonces avisan, los radicales avanzan y lo hacen con todo, vallas de mobiliario urbano incluido. Su superior les da la orden: hay que aguantar.



Pasan cuatro minutos desde que se recibe la primera comunicación en la que ya se avisa de que los radicales se han organizado peligrosamente y les responden que aguanten. Cuatro minutos, tiempo suficiente para que el grupo de violentos empiece a echarse encima de los agentes de UIP, al subgrupo 'Puma 70'.



Esta comunicación ahora refleja el agobio, la preocupación de unos agentes que ven cómo están completamente acorralados. Tanto es así que, según hemos podido saber, a pesar de tener orden de no respuesta, algunos de los agentes intenta defenderse como pueden.



Todavía tendrían que pasar diez minutos más para la respuesta definitiva, la de 'Marte', el jefe comisario de la UIP que ordena a todas las unidades que estén quietos, que no respondan. Orden que tiene que transmitir 'Puma' a todas las unidades desplegadas en el terreno. Unidades como la 70 en las que ya había heridos.



La delegada del gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha dicho en dos entrevistas en las últimas horas que no le consta que el jefe de la UIP ordenara la inacción. Estas grabaciones ponen en entredicho esta versión.