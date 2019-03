Javier Gómez de Liaño: "Ignoro si hay pruebas de la reunión con Arenas"

El abogado de Luis Bárcenas, Javier Gómez de Liaño, ha visitado al extesorero del Partido Popular en la cárcel de Soto del Real. Durante las dos horas que ha durado la reunión, el letrado ha declarado a los periodistas que han hablado sobre el futuro de este proceso judicial.

Con respecto a las declaraciones de María Dolores de Cospedal ante el juez Ruz, Gómez de Liaño se ha defendido explicando que "de temas que están 'sub júdice' nosostros no hablamos y no intercambiamos impresiones".

Gómez de Liaño también ha valorado la posibilidad de una comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. En este sentido ha declarado que "sin una opinión formada, en caso de que se produjese, le gustaría que se acordase de oficio o a instancias del Ministerio Fiscal".

Liaño ha destacado lo "duro" que es estar en la cárcel y que, por ese motivo, acude a prisión a "ofrecer apoyo a un amigo, un conocido".

Con respecto a la reunión entre Javier Arenas y Luis Bárcenas de diciembre de 2012, Gómez de Liaño ni confirma ni desmiente que pueda existir una grabación de la misma. Aunque sí confirma que "la reunión se produjo". Asegura que "ignoro si hay algún soporte que pruebe la reunión".