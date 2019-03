Cospedal niega el cobro de sobresueldos y afirma que la Tesorería es quien controla las donaciones

Cospedal, que ha declarado como testigo durante dos horas y media, ha negado también haber intervenido en las condiciones de salida del PP del extesorero Luis Bárcenas y sobre las donaciones ha dicho también que le extrañaría que hubiera un registro de los DNI de los donantes, aunque ha matizado que ese control de las donaciones lo haría la Tesorería, según fuentes de la acusación.

Sobre esta cuestión explicó que la "gestión ordinaria de los ingresos y gastos" del Partido son "labores exclusivas del tesorero y gerente del partido" y en este sentido, precisó que dicha competencia, "según los estatutos del Partido Popular, no recae en la Secretaria General".

Al ser preguntada por los supuestos sobresueldos, Cospedal precisó que desde finales de junio de 2008, fecha en la que es nombrada secretaria general del PP, no ha habido sobresueldos. "Yo nunca he cobrado sobresueldos", recalcó y añadió que "con anterioridad" a su nombramiento, no le consta que hayan existido. "Nunca lo he oído", apostilló.

Por lo que no ha podido ser interrogada -por afectar a aforados que deberían responder ante otra jurisdicción distinta a la Audiencia Nacional- es por el pago de 200.000 euros supuestamente entregado por el expresidente de Sacyr Luis del Rivero al PP de Castilla-La Mancha para la campaña de Cospedal tras haber obtenido una filial de dicha empresa, Sufi, una contrata de limpieza en el Ayuntamiento de Toledo.