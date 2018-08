James Rhodes escribe una aplaudida carta a Pedro Sánchez pidiéndole una nueva ley que erradique la violencia contra los menores

James Rhodes ha publicado una carta en 'El País' en la que pide al presidente del Gobierno una reunión de un par de horas para "ayudarle a lograr que España sea un lugar más seguro para sus niños y niñas".

El músico explica en su escrito, que ha sido muy aplaudido en redes sociales, que se decide a escribir esas líneas al ver que el nuevo Gobierno con mayoría de mujeres puede cambiar las cosas y porque "sabe" que Pedro Sánchez leerá con detenimiento la carta.

Rhodes explica que en España "tenemos un grave problema y tiene que ver con su sistema judicial y con el trato que da a los menores". Para ello, recalca que habla con conocimiento de causa porque de niño le violaron "repetidamente". "He intentado suicidarme demasiadas veces y me he pasado también demasiados meses en instituciones psiquiátricas", explica.

En su carta, cuenta que ya ha aceptado que nunca se hará justicia por lo que le pasó a él, pero que quiere aprovechar el altavoz que le está dando nuestro país para hablar de ese tema. Y aunque ha podido hacerlo en medios de comunicación como laSexta, piensa que esas palabras "acabarán cayendo en saco roto" y que "la única persona que puede cambiar las cosas de verdad ahora mismo" es Pedro Sánchez.

Pese a que el músico entiende que en política las cosas van despacio, pide al presidente que actúa con rapidez porque "aunque en este momento no vea con sus propios ojos cómo violan a un niño, está sucediendo ahora mismo. Siempre está pasando".

Por ello, pide a Sánchez que le deje ayudar. "Quiero reunirme con usted un par de horas y ayudarle a lograr que España sea un lugar más seguro para sus niños y niñas", dice Rhodes, cuya intención es que "se apruebe una nueva ley que erradique la violencia contra los menores y adolescentes, y que se centre especialmente en las medidas preventivas, tal y como le ha sugerido en dos ocasiones el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas al Gobierno de España".

Rhodes: "Cuando un adulto empuja contra el suelo a un niño y lo folla hasta romperle la espalda como me pasó a mí, la palabra 'abuso' se queda corta"

James Rhodes: "Morir era la única opción para mí, por eso en 2006 acabé, pero no salió bien"