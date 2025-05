La izquierda presiona al PSOE y pide que tome medidas ante el escándalo de Díez

No solo Yolanda Díaz, también otros miembros de Sumar y socios habituales del gobierno como Esquerra han reaccionado y han criticado el escándalo que golpea al PSOE, ante el goteo de noticias sobre Leire Díez, la militante socialista que intentó obtener información comprometida contra figuras clave en investigaciones que afectan al Gobierno. Lo califican de ofensiva contra el ejecutivo y piden al PSOE que tome medidas.

Desde dentro del Gobierno su socio Sumar afirma que han querido ser prudentes. Este jueves el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha reconocido que las informaciones que van saliendo "son graves" y "generan desafección en la ciudadanía".

A preguntas de laSexta este jueves, cuatro días después de que trascendieran las primeras informaciones, la vicepresidenta segunda del Ejecutivo, Yolanda Díaz, ha advertido de que "los hechos, de ser ciertos, son gravísimos" y ha opinado que "hay que tomar medidas contundentes".

"Los hechos que estamos conociendo en nuestro país son de extrema gravedad. Es absolutamente incompatible con una democracia robusta los hechos que estamos viendo", ha manifestado también la titular de Trabajo y dirigente de Sumar, socio del PSOE en el Gobierno de coalición.

Pero lo cierto es que la tensión crece cada vez más entre los partidos de izquierdas. Para el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, hay "una ofensiva mediática, judicial, policial y digital en contra del Gobierno". La misma que vivió, asegura, el independentismo.

Enrique Santiago, desde Izquierda Unida, tachaba este miércoles de "vulgares" y "obscenas" las palabras de Leire Díez y reclamaba medidas por parte del PSOE. Las mismas que reclama este jueves el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, que pide al Gobierno que actúe con contundencia. Los socios del Ejecutivo piden transparencia y claridad para un ambiente cada vez más caldeado.

Feijóo invita a los socios de Sánchez a una moción de censura

Precisamente el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho un llamamiento este miércoles a los socios de Pedro Sánchez para que apoyen una moción de censura contra el presidente del Gobierno. "Hace siete años, los actuales socios de Sánchez lo hicieron para combatir la corrupción y, si fuesen consecuentes, ahora deberían hacer lo mismo", ha señalado.

"La moción de censura para sacar a Sánchez de la Moncloa no depende de mi voluntad, yo la tengo toda, depende de quien le ha dado soporte parlamentario", ha dicho, para añadir que si quieren "acabar con esto, el PP está a disposición" y, si no lo hacen, serán "cómplices de esta degradación" y los ciudadanos "no lo olvidarán".

El 'popular' ha avisado a los socios de Sánchez de que "la gravedad" de lo que está ocurriendo "trasciende a cualquier coyuntura" y "pone a prueba la integridad de un país entero".