Si el pasado mes de enero el Partido Popular reunía a a los consejeros de Hacienda de las cinco comunidades en las que gobierna -Galicia, Castilla y León, Madrid, Murcia, Andalucía y Ceuta-, ahora es Isabel Díaz Ayuso la que ha abierto un nuevo frente contra la subida generalizada de impuestos en las regiones.

Y es que, la presidenta de la Comunidad de Madrid cree que se ha impulsado una campaña de desprestigio contra la Comunidad de Madrid para que el Gobierno estatal "rompa su autonomía" y justifique "una subida de impuestos indiscriminada". Por ello, ha advertido que acudirá a "todas las instancias" para denunciar "la situación" y defender "la autonomía" de la región.

En este sentido, la líder madrileña considera que "durante años muchos políticos se han dedicado a hacer el paleto, a crear identidades donde no las había", lo que, a su juicio, ha "arruinado a las empresas", que han terminado marchándose de regiones como Madrid.

"Durante años muchos políticos se han dedicado a hacer el paleto, a crear identidades donde no las había, a hablar de ser más leoneses, más navarros, baleares, de ser más catalanes... Han permitido que las empresas se vayan arruinando, han ido subiendo los impuestos, no han propuesto ninguna política creativa y han permitido que sus jóvenes y la iniciativa privada se fueran a otras comunidades", ha destacado al respecto.

Unas declaraciones que ya han tenido respuesta por parte de la oposición. Antón Gómez Reino, diputado de Galicia En Común, ha señalado que "no había escuchado esta paletada de la señora Ayuso, pero debería avergonzarse si ha dicho estas palabras". Por su parte, Íñigo Errejón ha instado a los 'populares' a ser "un poco más prudente" con las declaraciones que hace sobre otras comunidades".

Cree que el Gobierno se reúne con empresarios catalanes que "piden una subida de impuestos para Madrid"

La presidenta hizo estas declaraciones antes del acto de toma de posesión de José Manuel Franco como delegado del Gobierno en Madrid. Una comparecencia en la que señaló que Pedro Sánchez se ha reunido con empresarios catalanes "que pedían una subida de impuestos contra la Comunidad de Madrid".

Además, para la líder 'popular' "en las tertulias y artículos de opinión se desprestigia a Madrid como si fuera una comunidad que abusa, usurera y que está secando al resto del país". Y, en este sentido, se ha mostrado tajante. "Lo que está pasando es una campaña con la que no vamos a estar callados" porque cree que "quieren acabar con la autonomía de la Comunidad de Madrid".

Así, la dirigente apuntó que subir los impuestos a los madrileños no va a contribuir a España le vaya mejor. "Yo quiero crecer con Cataluña, lo he dicho siempre, para que la iniciativa privada crezca junta, pero no pueden pretender una subida indiscriminada de impuestos a una comunidad que se ha dedicado a gestionar, a ofrecer mejores servicios públicos".

"Madrid está dedicando la inmensa mayoría de sus presupuestos a política social, a educación, a sanidad, a servicios sociales, pero ¿qué están haciendo en otras comunidades autónomas aparte de dividir a los ciudadanos entre más o menos catalanes, entre más o menos navarros? Lo que yo voy a hacer es denunciar esta situación y voy a defender la autonomía de Madrid y a todos los ciudadanos que vienen aquí porque quieren", ha sentenciado.