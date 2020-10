Rifirrafe entre Santiago Abascal y Pablo Iglesias en Twitter, donde el líder de Vox instaba al vicepresidente segundo a vestirse "como un vicepresidente".

Abascal respondía así a la última intervención de Iglesias en el Congreso, donde pidió a los diputados de la formación de extrema derecha que tuvieran "la decencia de no gritar desde la bancada cuando un vicepresidente está en el uso de la palabra".

"Ten tú la decencia de vestirte como un vicepresidente. Ten tú la decencia de hablar como un vicepresidente. Ten tú la decencia de respetar al Rey, a la Justicia y al pueblo español como un vicepresidente. En definitiva, no seas tan indecente Pablo Iglesias", escribió Abascal en un tuit.

Sin embargo, el líder de Unidas Podemos le ha contestado en tono de sorna, rescatando una llamativa imagen del propio Abascal luciendo un morrión -un casco propio de los Tercios- en la cabeza. "La dignidad no se mide por la vestimenta Abascal. Eso sí, con casco de los tercios (y sin haber hecho la mili) no me verás", escribió, junto a un icono guiñando el ojo.

La imagen empleada por Iglesias para su irónica respuesta al líder de Vox la publicó el propio partido de Abascal el año pasado, en respuesta a un tuit de Pablo Casado en el que el líder del PP aludía a la Reconquista.

"Pablo, no das el perfil para apuntarte a la vanguardia de la reconquista como nuestro presidente Santiago Abascal, pero sigue intentándolo", le respondió Vox, adjuntando la consabida instantánea.

No obstante, el partido cometió un error histórico que ya entonces fue muy comentado: el casco que luce Abascal en la imagen fue empleado por los Tercios principalmente durante los siglos XVI y XVII, mientras que la época conocida como la Reconquista finalizó en el siglo XV.