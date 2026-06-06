Intercambio de regalos entre el papa y los reyes: de una colección de monedas a un mosaico del Cristo Sol

Los detalles Previo al encuentro privado entre León XIV y la familia real, ambas partes han realizado un intercambio de regalos en el que Felipe VI y Letizia le han entregado al pontífice un lote de productos agroalimentarios de Asturias.

En un intercambio de regalos en el Palacio Real de Madrid, los reyes Felipe VI y Letizia entregaron al papa León XIV una edición conmemorativa de "De My Mano. Autógrafos de Isabel La Católica", mapas históricos de América, una colección de monedas "año Gaudí" y un lote de productos asturianos. El papa, por su parte, obsequió a los reyes un mosaico del Cristo Sol, una obra de los mosaiquistas del Vaticano, y una medalla conmemorativa de su viaje apostólico a España, destacando la devoción mariana y la conexión entre pueblos.

Los reyes y León XIV han realizado un intercambio de regalos a la llegada del pontífice al Palacio Real de Madrid. Previo al encuentro privado que han mantenido, la familia real le ha hecho entrega de varios regalos temáticos de España, mientras que el papa ha realizado lo propio.

Por parte de Felipe VI y Letizia, han entregado a León XIV una edición conmemorativa de 'De My Mano. Autógrafos de Isabel La Católica', una reproducción facsímil de todos sus documentos y heterógrafos de la monarca y que se hallan en distintas instituciones, archivos y bibliotecas. La obra conmemora los 550 años de la proclamación del reinado de Isabel La Católica.

También le han facilitado unos mapas de América en los libros españoles de los Siglos XVI a XVIII. Un estudio histórico-cartográfico centrado en la representación del continente americano dentro de las obras publicadas en España entre los siglos XVI y XVIII recogido en una edición de 1991 del trabajo bibliográfico de Francisco Vindel de 1955.

Una colección de monedas "año Gaudí" ha sido otro de los regalos. Con motivo del centenario de su fallecimiento, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda ha rendido un homenaje al legado artístico-cultural del arquitecto catalán más universal y figura esencial del modernismo catalán. Se trata de tres monedas de 8 reales dedicadas a la Sagrada Familia, al Parque Güell y la Casa Milá que ahora tiene en su poder León XIV.

Por último, los reyes han dado al papa un lote de productos asturianos como homenaje que resume la riqueza y variedad agroalimentaria de Asturias.

Los regalos del papa

Por su parte, el pontífice también ha tenido dos detalles con los reyes. Uno de ellos ha sido un mosaico del Cristo Sol realizado por los mosaiquistas del Estudio del Mosaico Vaticano con la técnica del mosaico cortado. La obra consiste en una recreación de la que se encuentra en la Necrópolis Vaticana, situada debajo de la Basílica de San Pedro y que data de finales del siglo III.

La obra representa a un joven, con rayos alrededor de la cabeza, conduciendo un carro solar en referencia a la iconografía del Sol/Helios, reinterpretada desde una perspectiva cristiana como Cristo, "luz del mundo". Se trata de una de las representaciones más antiguas de la ascensión de Cristo en el arte occidental.

Y, por último, les ha hecho entrega de una medalla conmemorativa del viaje apostólico a España. En el anverso figura, en el centro, el escudo del Papa León XIV con el lema, y, rodeándolo, la frase "Leo XIV Pontifex Maximus". En el reverso, a la izquierda de la composición se sitúa la imagen de la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid, representada en postura maternal con el niño, recordando la profunda devoción mariana del pueblo español y la protección de la madre en el camino de la Iglesia.

En el centro se presenta la imagen de la Sagrada Familia. En la parte inferior, un amplio diseño ondulado remite al mar, evocando la apertura y el encuentro entre los pueblos, y en particular las etapas insulares del viaje apostólico a las islas Canarias, Gran Canaria y Tenerife. Rodeando todo el conjunto, la inscripción "Hispaniam Visit-VI-XII IVN.MMXXVI".

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