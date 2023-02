La entrada de dinero en las cuentas de Dani Alves no hace más que menguar desde su implicación en una presunta agresión sexual. Tras la acusación, la detención y su posterior ingreso en prisión provisional, el futbolista ha perdido a muchos de sus patrocinadores, marcas que hasta ahora le pagaban mucho dinero por utilizar su imagen.

De hecho, incluso hay compañías que le están pidiendo "resarcimiento económico" por el perjuicio que están sufriendo.

Así, muchas de las marcas con las que tenía contrato han decidido congelar esas clausulas y de momento no le pagaran. Algunas han pedido también que retire de las redes sociales las fotos que le vinculan a la marca por el perjuicio que le pueden causar, por ejemplo Ethika, 1xpartner, Hygia Saúde. Las perdidas por estos contratos de derechos de imagen ascienden a más de 200.000 euros al año.

Uno de los contratos más importantes que pierde el futbolista es el de Adidas, que tendría que haber renovado al acabar el Mundial. Con este acuerdo ganaba 262 millones de euros al año, de los que ya no va a ver ni una moneda.

Además, Alves se ha quedado sin equipo. Los Pumas han emitido un comunicado en el que anuncian que rescinden el contacto y prohíben cualquier contacto con él.

"Por tratarse de un hecho público y notorio, y por haber sido condenado a prisión provisional, su involucramiento en el presunto delito no solo impedirá al club beneficiarse de sus servicios sino que también ha afectado a su propia imagen y la del club", destacan en la misiva.

El club mexicano no solo no indemnizará al futbolista sino que será él quien tendrá que pagar 4,5 millones de euros por incumplir cláusulas como la de no cometer ningún delito o evitar verse envuelto en un escándalo.