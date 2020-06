José Contreras, un vecino de Málaga, volvía a su casa el pasado sábado de un cumpleaños con su mujer cuando vieron fuego en casa del vecino: "Estábamos aparcando marcha atrás cuando mi mujer me dijo que había unas luces parecidas a unas llamas", cuenta a laSexta. Dejó el automóvil en la calle y subió a su terraza, que se encuentra separada por un muro de 1,80 metros de la de su vecino y, desde un banco, pudo ver que la pérgola de la casa de al lado y los toldos estaban siendo consumidos por el fuego.

Alguien había prendido fuego a una pancarta hecha con una sábana en la que podía leerse "Defendamos entre todos la sanida pública". En ese momento no se lo pensó, cogió la manguera y comenzó a sofocar el fuego, era cerca de la 1.30 horas y, aunque trataron de alertar a sus vecinos a través de las ventanas y por teléfono, éstos dormían profundamente y se habían dejado los móviles cargando en el salón, por lo que les fue imposible.

25 minutos extinguiendo el fuego

Una vecina del bloque de enfrente también advirtió el fuego y llamó a los bomberos, aunque no llegaron a desplazarse, al menos antes de que Contreras se fuera a dormir: "Estuvimos hasta las 2.20 y no habían venido, no se si llegarían después". En total, estuvo alrededor de 25 minutos echando agua hasta que extinguió el incendio y terminó de apagar los rescoldos.

Al día siguiente mientras le agradecían su rápida actuación que evitó una tragedia, sus vecinos le recordaron la pancarta en defensa de la sanidad pública: "Alguien pasó por allí y le prendió fuego". La pusieron al inicio de la pandemia porque el padre de la familia trabaja como pinche de planta en un hospital de Málaga.

Contreras apunta que de no haber llegado en el momento oportuno las consecuencias podrían haber sido trágicas, el fuego ya se había extendido por la pérgola de la casa colindante y se podría haber propagado por la suya. "Además yo tengo cañizos y una enredadera", señala mientras explica que los porches de las dos casas son altamente inflamables y el fuego podría haber llegado "sin ningún problema" a las viviendas.

"Los dueños estaban durmiendo, y al otro lado de la casa vive una mujer de unos 80 años"

"Podría haber muerto gente", afirma Conteras que continúa incidiendo en que "los dueños estaban durmiendo, y al otro lado de la casa vive una mujer de unos 80 años que tampoco se había enterado".

Los dueños ya han presentado una denuncia ante la policía, aunque desconocen quién ha podido ser porque no hay cámaras en la zona, pero está claro que el origen del incendio está en la pancarta, "el fuego venía de fuera hacia dentro", asegura Contreras.

Contreras respira aliviado porque todo se quedara en un susto y no tener que lamentar más daños y apunta a la suerte de haber llegado en el momento oportuno gracias a ese cumpleaños, ya que tiene una hija de un año y si no llega a ser por la celebración igual tampoco habrían advertido el fuego.