Iñaki López: "Un político no puede robar ni mentir, y no entendemos por qué la directora de la Guardia Civil no dijo la verdad desde el principio"

Iñaki López reflexiona sobre la situación del Gobierno tras conocerse que la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, se reunió en tres ocasiones con Leire Díez y el "papelón" que según el presentador tiene el ministro Marlaska.

Mercedes González, la directora de la Guardia Civil, reaparecía en el Congreso de los Diputados durante la visita del papa León XIV tras conocerse que se había reunido en tres ocasiones con Leire Díez.

Mientras tanto, el ministro Félix Bolaños expresaba que González "sigue gozando de la confianza del Gobierno", a pesar de que mintiera sobre su relación con la 'fontanera' del PSOE e hiciera que Fernando Grande-Marlaska también asegurara que no se había producido ningún encuentro entre ambas.

"Es un papelón para el ministro Marlaska", opina Iñaki López, para el que "dos cosas que no puede hacer un político es robar y mentir, y no entendemos por qué la directora de la Guardia Civil no dijo la verdad desde el principio".

Lo que tampoco entiende el presentador de Más Vale Tarde es "por qué si Leire Diez le presenta el tema del comandante de la Guardia Civil imputado no se levanta en ese momento y se va a informar a Interior".

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