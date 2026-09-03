Ahora

Mónólogo en MVT

Iñaki López exige el fin de los ataques a periodistas: "Quienes buscan debilitar la democracia están de enhorabuena"

El presentador de Más Vale Tarde denuncia que "para algunos manifestantes de ayer, Ceuta era secundario": "Era un pretexto, una excusa para airear su odio, sus miedos y su intolerancia".

inicio prensa
Escucha esta noticia
0:00/0:00

"Quienes buscan debilitar la democracia están de enhorabuena". Con esa contundente afirmación ha analizado Iñaki López este jueves la situación vivida por decenas de periodistas en las últimas horas en las manifestaciones por la crisis migratoria de Ceuta.

Muchos profesionales de los medios de comunicación han sido amenazados y agredidos verbal y físicamente por el simple hecho de llevar un micrófono de un canal que no gusta a los manifestantes.

Ante esta situación, el presentador de Más Vale Tarde asegura que la convivencia está en estos momentos más amenazada que nunca.

"Lo están consiguiendo", lamenta el periodista tras ver las imágenes de "insultos, amenazas y acoso a la prensa en varias de las manifestaciones de ayer". "El país está cogiendo una temperatura que ya veremos si quien gane las próximas elecciones puede bajar", ha añadido.

De hecho, ha asegurado que "para algunos manifestantes de ayer, Ceuta era secundario". "Era un pretexto, una excusa para airear su odio, sus miedos y su intolerancia", ha concluido su monólogo Iñaki López.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Última hora de la crisis migratoria de Ceuta | Sánchez cifra en 70.000 los migrantes que entraron e insiste en la "colaboración estrecha" con Marruecos para el retorno
  2. El delegado del Gobierno en Madrid condena "los actos violentos" en la manifestación en apoyo a Ceuta: "La violencia nunca es el camino"
  3. El sueldo medio ya no es suficiente: la mitad de los europeos solo puede comprar un estudio de menos de 50 m2
  4. ¿Qué es la guerra híbrida? Así busca Rusia desestabilizar a Europa con maniobras como el ataque en Leipzig
  5. Petróleo sí, democracia no: EEUU y Venezuela ensalzan su acuerdo petrolífero mientras Trump asegura que el país caribeño no está preparado para unas elecciones
  6. Septiembre arranca con calor extremo y con hasta 11 comunidades en alerta por las altas temperaturas