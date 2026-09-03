Iñaki López exige el fin de los ataques a periodistas: "Quienes buscan debilitar la democracia están de enhorabuena"

El presentador de Más Vale Tarde denuncia que "para algunos manifestantes de ayer, Ceuta era secundario": "Era un pretexto, una excusa para airear su odio, sus miedos y su intolerancia".

Iñaki López ha expresado su preocupación por el debilitamiento de la democracia, tras los incidentes vividos por periodistas durante las manifestaciones por la crisis migratoria en Ceuta. Muchos reporteros han sido amenazados y agredidos por portar micrófonos de canales que desagradan a los manifestantes. López, presentador de Más Vale Tarde, advierte que la convivencia está más amenazada que nunca, lamentando que "lo están consiguiendo". Además, destaca que las manifestaciones han sido un pretexto para expresar odio e intolerancia, y cuestiona si el próximo gobierno podrá calmar la situación.

"Quienes buscan debilitar la democracia están de enhorabuena". Con esa contundente afirmación ha analizado Iñaki López este jueves la situación vivida por decenas de periodistas en las últimas horas en las manifestaciones por la crisis migratoria de Ceuta.

Muchos profesionales de los medios de comunicación han sido amenazados y agredidos verbal y físicamente por el simple hecho de llevar un micrófono de un canal que no gusta a los manifestantes.

Ante esta situación, el presentador de Más Vale Tarde asegura que la convivencia está en estos momentos más amenazada que nunca.

"Lo están consiguiendo", lamenta el periodista tras ver las imágenes de "insultos, amenazas y acoso a la prensa en varias de las manifestaciones de ayer". "El país está cogiendo una temperatura que ya veremos si quien gane las próximas elecciones puede bajar", ha añadido.

De hecho, ha asegurado que "para algunos manifestantes de ayer, Ceuta era secundario". "Era un pretexto, una excusa para airear su odio, sus miedos y su intolerancia", ha concluido su monólogo Iñaki López.

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