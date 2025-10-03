Las imágenes del CECOPI muestran los primeros minutos de Mazón en la reunión de la DANA: "¿Y voy a estar sin cobertura todo el rato?"

El contexto Este viernes se han conocido nuevas imágenes de la reunión de aquel 29 de octubre en la que se muestra cómo se valoró la posibilidad de enviar una alerta a los móviles casi tres horas antes de que se acabara haciendo.

Imágenes inéditas de la reunión del CECOPI durante la DANA han salido a la luz, contradiciendo la versión inicial de la Generalitat que aseguraba que no existían. En estas imágenes, se ve cómo el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, sugirió alertar a los móviles casi tres horas antes de que se notificara. También se observa la presencia de Carlos Mazón, quien llegó al CECOPI a las 20:28, y la exconsellera Salomé Pradas. A Mazón solo se le escucha sorprendido por la caída de la red telefónica.

Contradiciendo la primera versión de la Generalitat, que aseguraban que no existían, este viernes se han conocido imágenes inéditas de la reunión del CECOPI el día de la DANA, unas en las que también se ha podido comprobar cómo el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, puso sobre la mesa la posibilidad de alertar a los móviles casi tres horas antes de cuando se notificó.

En dichas imágenes (que corresponden a planos recurso y, por tanto, no recogen conversaciones completas), también se puede apreciar la presencia de Carlos Mazón cuando el president hizo acto de presencia en el CECOPI pasadas las ocho de la tarde. De hecho, esta es la primera vez que vemos a Mazón en el CECOPI el día de la DANA.

Uno de esos planos recoge cómo Salomé Pradas parece estar revisando un segundo mensaje mientras que el president observa sin intervenir. "Esta es la solicitud de la UME, ¿verdad? Antes de enviar el siguiente mensaje lo quiero ver", decía la exconsellera Salomé Pradas a los técnicos.

En otro plano, justo detrás de Mazón, se puede apreciar cómo una de las pantallas ya marca las 20:30 de la tarde mientras una persona habla con él, algo que coincide con la imagen de Mazón que se conocía hasta la fecha: la de su entrada al CECOPI a las 20:28. Ahora bien, mientras que entraba saludando en actitud distendida, dos minutos después el semblante es muy diferente. El president está atónito ante lo que le están comentando mientras que a Pradas se le ve con rostro preocupado.

Ahora bien, el president parece no ser consciente de la situación. Escucha, pero no dice nada. El único momento en el que se le puede escuchar es cuando está hablado de la red telefónica: "No lo entiendo. ¿Me pasa a mí o...?". "Se ha caído todo. Se ha caído toda la red. A todos", le responden. "¿Y voy a estar sin cobertura todo el rato?", concluye Mazón.

Mientras tanto, la jueza que estudia la actuación de la Generalitat el día de la DANA quiere comparar esta actuación con la realizada durante el pasado 28 de septiembre. Les ha dado tres días para que le entreguen todos los datos sobre esa intervención y poder seguir estudiando las acciones del Gobierno de Mazón aquel fatídico día.

