Illa y Junqueras firman el acuerdo para los Presupuestos catalanes para que estén vigentes en verano

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, firman el acuerdo de Presupuestos de la Generalitat para 2026

Entre líneas El acuerdo con los republicanos allana la aprobación de los primeros Presupuestos de Illa desde que llegó al Govern hace algo menos de dos años, pero falta todavía cerrar el acuerdo con los Comuns.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, han firmado un acuerdo para los Presupuestos catalanes de 2026. Este pacto incluye la creación de una línea orbital ferroviaria financiada por el Estado y el BEI, y el refuerzo de la Agència Tributària de Catalunya con 527 millones hasta 2029. También se acordó que la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona tengan mayoría en el Consorci de la Zona Franca. El acuerdo, que se formalizará en una Comisión Bilateral en Madrid, llega tras el fracaso de un proyecto previo. Aún se espera cerrar un acuerdo con los Comuns.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, han firmado este martes en la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat el acuerdo para la aprobación de los Presupuestos catalanes de 2026, tras una reunión que han mantenido antes de la rúbrica.

Illa ha recibido al líder republicano en la Galeria Gòtica del Palau, y han mantenido una reunión en el despacho del presidente, antes de firmar el acuerdo junto a los negociadores de ambas partes.

El Consell Nacional de ERC, el máximo órgano del partido entre congresos, en una sesión extraordinaria, validó el lunes los acuerdos alcanzados con los socialistas, tras una reunión que fue "larga, con muchas intervenciones" y en las que la dirección ofreció los detalles del acuerdo a los miembros del órgano.

Los principales puntos del acuerdo

Entre lo acordado está la línea orbital ferroviaria, que uniría entre sí las regiones metropolitanas, desde Mataró hasta el Vilafranca del Penedès sin pasar por Barcelona, y que es un proyecto que costaría 5.200 millones, se ejecutaría entre 2027 y 2040, y lo financiaría íntegramente el Estado con ayuda del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Además, republicanos y socialistas también han pactado la creación por parte del Gobierno de una sociedad mercantil de inversiones del Estado --que no necesita pasar por el Congreso--, después de que no se lograse aprobar en la Cámara baja el Consorci d'Inversions con el voto en contra de PP, Vox y Junts.

Otro de los acuerdos ha sido reforzar la Agència Tributària de Catalunya (ATC) con 527 millones hasta 2029 para poder dotarse, en los próximos 3 años, de los medios humanos y técnicos necesarios para asumir todas las funciones tributarias relacionadas con la gestión del IRPF.

El traspaso de la competencia de la recaudación del 100% de este impuesto finalmente se ha quedado fuera de las negociaciones presupuestarias, a la espera de poder aprobarlo en el Congreso vía enmiendas a la ley de la nueva financiación.

Socialistas y republicanos también han llegado a un acuerdo para que la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona tengan mayoría en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), controlado ahora por el Estado.

Estos pactos que alcancen el Govern y ERC necesitarán la concurrencia del Gobierno para su cumplimiento, por lo que para rubricar lo acordado en Catalunya se celebrará una Comisión Bilateral Gobierno-Generalitat este miércoles en Madrid, encabezada por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau.

Tras el 'no' de ERC

El acuerdo llega tras el fracaso del primer proyecto, que el Govern aprobó en el Consell Executiu en febrero sin acordarlo con ERC, pero sí con los Comuns, y tuvo que retirarlo en marzo al verse abocados al fracaso por el 'no' de los republicanos al constatar la falta de avances en la cesión de la recaudación del IRPF a la Generalitat.

Tras este desencuentro, el Govern y ERC acordaron negociar para intentar lograr tener unas cuentas aprobadas en este periodo de sesiones del Parlament, que finalizará en julio.

Los republicanos aseguran que renuncian a la cesión del IRPF, pero han descartado vincularlo a las cuentas catalanas ya que lo quieren lograr vía enmiendas a la ley del nuevo modelo de financiación, que se tendrá que debatir en el Congreso, por lo que dependerá de los votos de Junts, y su trámite está paralizado a la espera de que el Gobierno convoque un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Estas serán previsiblemente las únicas cuentas aprobadas en toda la legislatura --actualmente están vigentes los Presupuestos prorrogados de 2023--, ya que los próximos 2 años estarán marcados por las elecciones municipales y generales, y más adelante las elecciones catalanas.

Los republicanos han asegurado que sus pactos para las cuentas no están condicionados por el malestar en el mundo educativo, en que los sindicatos mayoritarios mantienen la convocatoria de huelga, y tras la polémica por las infiltraciones de agentes de los Mossos d'Esquadra en reuniones de sindicatos docentes.

A la espera de los Comuns

El acuerdo con los republicanos allana la aprobación de los primeros Presupuestos de Illa desde que llegó al Govern hace algo menos de 2 años, pero falta todavía cerrar el acuerdo con los Comuns, con quienes el Govern sí que alcanzó un pacto en febrero, que ahora los de Jéssica Albiach han pedido ampliar.

Los Comuns han situado como reclamaciones extra al acuerdo aumentar los recursos en vivienda y medidas para reconvertir bajos y oficinas en vivienda de protección oficial (VPO), reformular el proyecto de la línea R-Aeroport y una proposición de ley para llevar posteriormente al Congreso que grave las fortunas de más de 100 millones de euros, la Tasa Zucman.

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