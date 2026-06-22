¿Es ilegal llamar "hijo de puta" al presidente del Gobierno? Bea de Vicente explica que "si lo dices del rey..."

Bea de Vicente explica qué dice la ley sobre insultos como los que instigó el portero del Sabadell contra Pedro Sánchez y habla de un "desequilibrio" entre la figura del presidente del Gobierno y la de la Corona.

En plena celebración por el ascenso del Sabadell, su portero se convertía en protagonista después de animar al público a gritar "hijo de puta" a Pedro Sánchez.

Un cántico que aleja el foco de lo futbolístico y que ha desatado la polémica, sumando la celebración del Sabadell a la lista de eventos en los que este insulto contra el presidente del Gobierno se ha convertido en una tónica habitual, incluidos mítines políticos.

¿Pero todo esto es legal? Beatriz de Vicente explica que "en el ámbito político hace mucho tiempo que el Tribunal Supremo dijo que las descalificaciones e insultos, aunque no deseables, están dentro de la libertad de expresión política".

Por otro lado, entre particulares "los insultos se han despenalizado" tras la última reforma del Código Penal. Sin embargo, se mantienen las injurias graves en actos públicos o en internet siempre que supongan un descrédito contra difuntos y familiares o atenten contra la dignidad "de una forma salvaje".

"Tristemente, llamar a gritos eso en un balcón no creo que llegara a nada", señala la abogada, que indica que en esta cuestión hay "un desequilibrio" entre el presidente del Gobierno y la Corona: "Si llamas hijo de puta al presidente no pasa nada, pero si lo dices del rey... ¡ay!".

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