Se viraliza el cántico contra Pedro Sánchez del portero del Sabadell durante la celebración del ascenso.

Los detalles El guardameta ha restado intencionalidad política a su actuación y ha asegurado que se trató de "una gracieta sin maldad" realizada en un contexto de euforia por el ascenso del equipo.

La celebración del ascenso del CE Sabadell se ha visto envuelta en polémica tras la difusión de un vídeo del portero del equipo alentando un cántico contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde el balcón del Ayuntamiento de Sabadell. Este lugar es simbólico, ya que el consistorio está gobernado por el PSC. El vídeo se viralizó rápidamente, generando un intenso debate en redes sociales sobre la conveniencia de tales cánticos en eventos institucionales. El guardameta se disculpó públicamente, asegurando que fue una "gracieta sin maldad" en un momento de euforia, pero el club y el Ayuntamiento aún no han emitido declaraciones oficiales.

La celebración del ascenso del CE Sabadell se ha visto envuelta en la polémica después de que se hiciera viral en redes sociales un vídeo protagonizado por el portero del equipo durante los festejos oficiales.

En las imágenes, grabadas desde el balcón del Ayuntamiento de Sabadell durante los actos de celebración del ascenso, se puede ver al guardameta alentando un cántico dirigido contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El momento ha generado una amplia repercusión en redes sociales, donde el vídeo se ha difundido rápidamente en las últimas horas. La escena tuvo lugar desde el balcón consistorial, un lugar especialmente simbólico teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de Sabadell está gobernado por el PSC.

Eso sí, tras la difusión de las imágenes y la controversia generada, el propio futbolista ha reaccionado a través de sus redes sociales para pedir disculpas por lo ocurrido. El guardameta ha restado intencionalidad política a su actuación y ha asegurado que se trató de "una gracieta sin maldad" realizada en un contexto de euforia por el ascenso del equipo.

Sus explicaciones llegan después de que numerosos usuarios compartieran el vídeo y debatieran sobre la conveniencia de este tipo de cánticos durante una celebración institucional.

El incidente se produjo durante los festejos organizados tras el ascenso del conjunto arlequinado, un logro muy celebrado por la afición del Sabadell. Sin embargo, la repercusión del vídeo ha trasladado parte de la atención mediática desde el éxito deportivo hacia la polémica generada por el cántico.

Por el momento, más allá de las disculpas públicas del jugador, no han trascendido reacciones oficiales por parte del club ni del Ayuntamiento sobre lo sucedido durante la celebración.

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