Ignacio González descarta ir en las listas del PP al Ayuntamiento de Madrid

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha asegurado que no tiene intención de ir ni en la lista de candidatos al Ayuntamiento de Madrid ni en ninguna otra lista electoral y que su intención es terminar la legislatura como presidente "trabajando por los madrileños".



González se ha expresado así después de que la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, haya alabado su gestión e indicado, sobre la hipotética inclusión en las listas del presidente autonómico, que por el momento solo se conoce a los cabezas de cartel y esa cuestión se irá viendo en el momento.



Sobre la posibilidad de que González entrase en las listas también se había manifestado ayer la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, que aseguró que no le había ofrecido ningún puesto en su candidatura porque le iba "a parecer muy poco" teniendo en cuenta que no se sabe si sería para "concejal del Gobierno o de la oposición". "Creo que va a pasar a vivir mejor, como he vivido yo estos años", agregaba entonces Aguirre.